Экс-советник Кучмы назвал контрнаступление ВСУ ритуальным жертвоприношением

Экс-советник Кучмы Соскин: контрнаступление ВСУ обернется огромными потерями для Киева
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Вооруженные силы Украины.stock, ВСУ, stock
ВСУ потеряют огромное количество солдат при контрнаступлении, сказал Олег Соскин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Грядущее контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) является ритуальным жертвоприношением украинцев. Такое заявление сделал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Он также назвал безнадежной эту идею.

«Это (контрнаступление ВСУ — прим. URA.RU) называется ритуальное жертвоприношение украинцев. <…> потери будут огромны», — сказал Олег Соскин у себя на YouTube-канале. Он также назвал эту операцию «безнадежным делом» и сказал, что Киев потеряет огромное количество бойцов.

Ранее стало известно о готовящемся контрнаступлении ВСУ. Однако многие источники утверждают, что Киев не готов к этой атаке. Так, военкор Андрей Коц в беседе с URA.RU сказал, что украинской армии не хватает личного состава для успешного наступления. Позже генерал-майор ВВС Греции в отставке Павлос Христу заявил, что «военный механизм» Украины не имеет достаточного количества возможностей для такой операции, пишет Pravda.Ru.

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Грядущее контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) является ритуальным жертвоприношением украинцев. Такое заявление сделал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Он также назвал безнадежной эту идею. «Это (контрнаступление ВСУ — прим. URA.RU) называется ритуальное жертвоприношение украинцев. <…> потери будут огромны», — сказал Олег Соскин у себя на YouTube-канале. Он также назвал эту операцию «безнадежным делом» и сказал, что Киев потеряет огромное количество бойцов. Ранее стало известно о готовящемся контрнаступлении ВСУ. Однако многие источники утверждают, что Киев не готов к этой атаке. Так, военкор Андрей Коц в беседе с URA.RU сказал, что украинской армии не хватает личного состава для успешного наступления. Позже генерал-майор ВВС Греции в отставке Павлос Христу заявил, что «военный механизм» Украины не имеет достаточного количества возможностей для такой операции, пишет Pravda.Ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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