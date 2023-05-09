Крупный пермский завод сельхозтехники вдвое увеличил чистую прибыль

Прибыль пермского предприятия КРМЗ в 2022 году составила более 80 млн рублей

10 мая 2023 в 12:33 Размер текста - 17 +

Завод занимается серийным производством кормозаготовительной техники (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Краснокамский ремонтно-механический завод (КРМЗ, Пермский край) улучшил финансовые результаты. В 2022 году крупный местный производитель сельхозтехники вдвое увеличил чистую прибыль, сообщается в годовой бухгалтерской отчетности предприятия, опубликованной в сервисе СБИС. «Краснокамский ремонтно-механический завод, отчет о финансовых результатах за 2022 год. Выручка предприятия — 1,5 млрд рублей, чистая прибыль — 84,6 млн рублей», — указано в СБИС. Годом ранее выручка завода составляла 1,4 млрд рублей, чистая прибыль — 42,9 млн рублей. Пермский КРМЗ занимается серийным изготовлением кормозаготовительной техники под брендом KRMZ Innovation, навесных фронтальных погрузчиков FRONTLIFT для сельского хозяйства. Также предприятие производит складское оборудование STL и автомобильные прицепы под торговой маркой «Экспедиция». Кроме того, в январе 2023 года на заводе запустили новое производство для стимула внутреннего туризма. Предприятие стало проектировать и выпускать бассейны из нержавеющей стали для загородных отелей, терм, СПА-комплексов и частных домов.

Краснокамский ремонтно-механический завод (КРМЗ, Пермский край) улучшил финансовые результаты. В 2022 году крупный местный производитель сельхозтехники вдвое увеличил чистую прибыль, сообщается в годовой бухгалтерской отчетности предприятия, опубликованной в сервисе СБИС. «Краснокамский ремонтно-механический завод, отчет о финансовых результатах за 2022 год. Выручка предприятия — 1,5 млрд рублей, чистая прибыль — 84,6 млн рублей», — указано в СБИС. Годом ранее выручка завода составляла 1,4 млрд рублей, чистая прибыль — 42,9 млн рублей. Пермский КРМЗ занимается серийным изготовлением кормозаготовительной техники под брендом KRMZ Innovation, навесных фронтальных погрузчиков FRONTLIFT для сельского хозяйства. Также предприятие производит складское оборудование STL и автомобильные прицепы под торговой маркой «Экспедиция». Кроме того, в январе 2023 года на заводе запустили новое производство для стимула внутреннего туризма. Предприятие стало проектировать и выпускать бассейны из нержавеющей стали для загородных отелей, терм, СПА-комплексов и частных домов.