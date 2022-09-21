Курганских фермеров познакомят с пермской технологией заготовки кормов

22 сентября 2022 в 01:48 Размер текста - 17 +

После Кургана эксперты Центр содействия развитию молочного и мясного животноводства планируют отправиться в Краснокамск (Пермский край) Фото: Сергей Венявский © URA.RU В сельхоздепартаменте Курганской области 23 сентября пройдет семинар по заготовке сенажа в линию. Встреча приурочена к автопробегу «Дорога к большому молоку». Главный организатор — Центр содействия развитию молочного и мясного животноводства. «Цель автопробега — рассказать мясным и молочным хозяйствам РФ о современных технологиях заготовки объемистых кормов и познакомить с опытом их применения. На научно-практическом семинаре фермеров Курганской области познакомят с пермской технологией заготовки сенажа в линию», — указано на сайте агромедиахолдинга «Светич». Организаторы заявляют, что технологию заготовки сенажа в России применяют на протяжении более 20 лет. «Она позволяет сохранить в кормах почти все, что заложено в них природой», — подчеркивает агротехнолог центра Анна Шумилова. Инициаторы автопробега уже посетили Иркутск, Красноярск, Горно-Алтайск, Барнаул, Новосибирск и Омск. После Кургана эксперты центра отправятся на территорию Пермского края, где расположено производство по изготовлению кормозаготовительных машин для использования обозначенной технологии — Краснокамский РМЗ который является партнером акции. Финиширует автопробег 29 сентября в Казани. О том, что два пермских предприятия договорились о сотрудничестве с машиностроителями Татарстана, URA.RU писало ранее. Коллег из другого региона заинтересовало спецоборудование, которое Краснокамский РМЗ использует при производстве техники. Также корреспонденты агентства сообщали, что в ближайшие три года Курганская область может остаться без молочной продукции местного производства. Зная о проблеме, депутат местной облдумы, владелец предприятия «Кургансемена» Марат Исламов выступил за возвращение обучения на трактористов и восстановление приусадебных участков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В сельхоздепартаменте Курганской области 23 сентября пройдет семинар по заготовке сенажа в линию. Встреча приурочена к автопробегу «Дорога к большому молоку». Главный организатор — Центр содействия развитию молочного и мясного животноводства. «Цель автопробега — рассказать мясным и молочным хозяйствам РФ о современных технологиях заготовки объемистых кормов и познакомить с опытом их применения. На научно-практическом семинаре фермеров Курганской области познакомят с пермской технологией заготовки сенажа в линию», — указано на сайте агромедиахолдинга «Светич». Организаторы заявляют, что технологию заготовки сенажа в России применяют на протяжении более 20 лет. «Она позволяет сохранить в кормах почти все, что заложено в них природой», — подчеркивает агротехнолог центра Анна Шумилова. Инициаторы автопробега уже посетили Иркутск, Красноярск, Горно-Алтайск, Барнаул, Новосибирск и Омск. После Кургана эксперты центра отправятся на территорию Пермского края, где расположено производство по изготовлению кормозаготовительных машин для использования обозначенной технологии — Краснокамский РМЗ который является партнером акции. Финиширует автопробег 29 сентября в Казани. О том, что два пермских предприятия договорились о сотрудничестве с машиностроителями Татарстана, URA.RU писало ранее. Коллег из другого региона заинтересовало спецоборудование, которое Краснокамский РМЗ использует при производстве техники. Также корреспонденты агентства сообщали, что в ближайшие три года Курганская область может остаться без молочной продукции местного производства. Зная о проблеме, депутат местной облдумы, владелец предприятия «Кургансемена» Марат Исламов выступил за возвращение обучения на трактористов и восстановление приусадебных участков.