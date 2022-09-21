21 сентября 2022

Курганских фермеров познакомят с пермской технологией заготовки кормов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уборка пшеницы на границе ДНР и Ростовской области. Ростов, поле, комбайн, пшеница, страда, зерно, колосья, сельское хозяйство, уборка хлеба, колосс
После Кургана эксперты Центр содействия развитию молочного и мясного животноводства планируют отправиться в Краснокамск (Пермский край) Фото:

В сельхоздепартаменте Курганской области 23 сентября пройдет семинар по заготовке сенажа в линию. Встреча приурочена к автопробегу «Дорога к большому молоку». Главный организатор — Центр содействия развитию молочного и мясного животноводства.

«Цель автопробега — рассказать мясным и молочным хозяйствам РФ о современных технологиях заготовки объемистых кормов и познакомить с опытом их применения. На научно-практическом семинаре фермеров Курганской области познакомят с пермской технологией заготовки сенажа в линию», — указано на сайте агромедиахолдинга «Светич».

Организаторы заявляют, что технологию заготовки сенажа в России применяют на протяжении более 20 лет. «Она позволяет сохранить в кормах почти все, что заложено в них природой», — подчеркивает агротехнолог центра Анна Шумилова.

Инициаторы автопробега уже посетили Иркутск, Красноярск, Горно-Алтайск, Барнаул, Новосибирск и Омск. После Кургана эксперты центра отправятся на территорию Пермского края, где расположено производство по изготовлению кормозаготовительных машин для использования обозначенной технологии — Краснокамский РМЗ который является партнером акции. Финиширует автопробег 29 сентября в Казани.

О том, что два пермских предприятия договорились о сотрудничестве с машиностроителями Татарстана, URA.RU писало ранее. Коллег из другого региона заинтересовало спецоборудование, которое Краснокамский РМЗ использует при производстве техники. Также корреспонденты агентства сообщали, что в ближайшие три года Курганская область может остаться без молочной продукции местного производства. Зная о проблеме, депутат местной облдумы, владелец предприятия «Кургансемена» Марат Исламов выступил за возвращение обучения на трактористов и восстановление приусадебных участков.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews

В сельхоздепартаменте Курганской области 23 сентября пройдет семинар по заготовке сенажа в линию. Встреча приурочена к автопробегу «Дорога к большому молоку». Главный организатор — Центр содействия развитию молочного и мясного животноводства. «Цель автопробега — рассказать мясным и молочным хозяйствам РФ о современных технологиях заготовки объемистых кормов и познакомить с опытом их применения. На научно-практическом семинаре фермеров Курганской области познакомят с пермской технологией заготовки сенажа в линию», — указано на сайте агромедиахолдинга «Светич». Организаторы заявляют, что технологию заготовки сенажа в России применяют на протяжении более 20 лет. «Она позволяет сохранить в кормах почти все, что заложено в них природой», — подчеркивает агротехнолог центра Анна Шумилова. Инициаторы автопробега уже посетили Иркутск, Красноярск, Горно-Алтайск, Барнаул, Новосибирск и Омск. После Кургана эксперты центра отправятся на территорию Пермского края, где расположено производство по изготовлению кормозаготовительных машин для использования обозначенной технологии — Краснокамский РМЗ который является партнером акции. Финиширует автопробег 29 сентября в Казани. О том, что два пермских предприятия договорились о сотрудничестве с машиностроителями Татарстана, URA.RU писало ранее. Коллег из другого региона заинтересовало спецоборудование, которое Краснокамский РМЗ использует при производстве техники. Также корреспонденты агентства сообщали, что в ближайшие три года Курганская область может остаться без молочной продукции местного производства. Зная о проблеме, депутат местной облдумы, владелец предприятия «Кургансемена» Марат Исламов выступил за возвращение обучения на трактористов и восстановление приусадебных участков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...