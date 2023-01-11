Пермский завод открыл новое производство для развития туризма

Краснокамский РМЗ запустил в Пермском крае производство бассейнов из нержавеющей стали

Строительство бассейнов — востребованная услуга на рынке ИЖС Фото: Размик Закарян © URA.RU

Краснокамский ремонтно-механический завод (КРМЗ) открыл в Пермском крае новое производство для стимула внутреннего туризма. Предприятие проектирует и выпускает бассейны из нержавеющей стали для загородных отелей, терм, СПА-комплексов и частных домов. При этом завод использует весь спектр технологий металлообработки — лазерную сварку, резку и антикоррозийную обработку металла.

«Рост внутреннего туризма в России привел к открытию новых отелей, не только у моря, но и на термальных источниках по всей стране, глэмпингов и банных комплексов. Бассейн для них всегда преимущество, то есть наше новое производство отвечает на потребность туристического рынка. И еще проектирование и строительство бассейнов — все более востребованная услуга на рынке индивидуального жилого строительства, а его доля в 2022 году впервые достигла двух третей от общего объема ввода готового жилья» — рассказал директор Краснокамского РМЗ Дмитрий Теплов.

Краснокамский РМЗ производит нестандартные металлические конструкции с 1973 года. За последние 25 лет заказчиками предприятия стали крупнейшие российские компании горнодобывающей, нефтяной, газовой, двигателестроительной и других отраслей. Также завод занимается серийным изготовлением кормозаготовительной техники под брендом KRMZ Innovation, навесных фронтальных погрузчиков FRONTLIFT для сельского хозяйства, складского оборудования STL и автомобильных прицепов под маркой «Экспедиция».