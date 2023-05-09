09 мая 2023
08 мая 2023

В ХМАО полиция ищет злоумышленника, стрелявшего во дворе по машинам

© Служба новостей «URA.RU»
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Соревнования сотрудников спецназа ФСИН. Свердловская область, Первоуральск, пистолет, стрельба, пм, обойма, пистолет макарова, стрелковая подготовка, огневая
Отверстия от пуль обнаружены на пяти машинах Фото:

Полиция ХМАО ищет неизвестного, стрелявшего по машинам в одном из дворов Нижневартовска. Об этом URA.RU сообщили в управлении МВД по ХМАО.

«Сотрудники устанавливают личность неизвестного, стрелявшего в ночь с 8 на 9 мая по машинам в Нижневартовске. В полицию обратилось два человека. Повреждено пять автомобилей», — сообщили в ведомстве.

На данный момент эксперты устанавливают, из какого оружия стрелял неизвестный. Оперативники опрашивают потерпевших и ищут свидетелей случившегося.

Ранее URA.RU сообщало, что полиция задержала пьяного жителя Нефтеюганска, стрелявшего с балкона из ружья. Мужчина распивал спиртные напитки со своей сожительницей, а после достал гладкоствольное ружье и произвел несколько выстрелов из балкона в землю.

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Полиция ХМАО ищет неизвестного, стрелявшего по машинам в одном из дворов Нижневартовска. Об этом URA.RU сообщили в управлении МВД по ХМАО. «Сотрудники устанавливают личность неизвестного, стрелявшего в ночь с 8 на 9 мая по машинам в Нижневартовске. В полицию обратилось два человека. Повреждено пять автомобилей», — сообщили в ведомстве. На данный момент эксперты устанавливают, из какого оружия стрелял неизвестный. Оперативники опрашивают потерпевших и ищут свидетелей случившегося. Ранее URA.RU сообщало, что полиция задержала пьяного жителя Нефтеюганска, стрелявшего с балкона из ружья. Мужчина распивал спиртные напитки со своей сожительницей, а после достал гладкоствольное ружье и произвел несколько выстрелов из балкона в землю.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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