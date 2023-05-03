03 мая 2023

Полиция ХМАО задержала пьяного жителя, стрелявшего с балкона из ружья

© Служба новостей «URA.RU»
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Оружие и патроны. Челябинск, убийство, оружие, бандитизм, терроризм, стрельба, ружье, бойня
Нетрезвого жителя Нефтеюганска задержали за стрельбу с балкона Фото:

В Нефтеюганске сотрудники полиции задержали пьяного мужчину, который несколько раз стрелял из балкона в землю. Информация об инциденте была публикована в telegram-канале «МВД-медиа».

«Неравнодушный житель Нефтеюганска сообщил в полицию о выстрелах с балкона жилого дома в микрорайоне 8а. Полицейские установили, что гражданин распивал спиртные напитки со своей сожительницей, а после достал гладкоствольное ружье и произвел несколько выстрелов из балкона в землю. Пострадавших нет. В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Нефтеюганску в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ. Фигурант задержан», — указано в публикации.

Пара проживала в арендованной квартире. Дебоширу 38 лет, он владел ружьем законно и имел на него лицензию. Правоохранительные органы решают вопрос об избрании ему меры пресечения. «Эксперты-криминалисты изъяли из жилища 13 гильз, ружье и патроны к нему, а также два ножа, три дымовые шашки, ракетницу и перцовые баллончики. Все обнаруженное направлено на экспертизу», — уточнили в полиции.

Ранее URA.RU писало о сотруднике подведомственного мэрии Нижневартовска управления Владимире Широкове. Он взял в заложники своего малолетнего сына и открыл стрельбу из ружья по силовикам.

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В Нефтеюганске сотрудники полиции задержали пьяного мужчину, который несколько раз стрелял из балкона в землю. Информация об инциденте была публикована в telegram-канале «МВД-медиа». «Неравнодушный житель Нефтеюганска сообщил в полицию о выстрелах с балкона жилого дома в микрорайоне 8а. Полицейские установили, что гражданин распивал спиртные напитки со своей сожительницей, а после достал гладкоствольное ружье и произвел несколько выстрелов из балкона в землю. Пострадавших нет. В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Нефтеюганску в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ. Фигурант задержан», — указано в публикации. Пара проживала в арендованной квартире. Дебоширу 38 лет, он владел ружьем законно и имел на него лицензию. Правоохранительные органы решают вопрос об избрании ему меры пресечения. «Эксперты-криминалисты изъяли из жилища 13 гильз, ружье и патроны к нему, а также два ножа, три дымовые шашки, ракетницу и перцовые баллончики. Все обнаруженное направлено на экспертизу», — уточнили в полиции. Ранее URA.RU писало о сотруднике подведомственного мэрии Нижневартовска управления Владимире Широкове. Он взял в заложники своего малолетнего сына и открыл стрельбу из ружья по силовикам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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