Полиция ХМАО задержала пьяного жителя, стрелявшего с балкона из ружья

04 мая 2023 в 16:10 Размер текста - 17 +

Нетрезвого жителя Нефтеюганска задержали за стрельбу с балкона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нефтеюганске сотрудники полиции задержали пьяного мужчину, который несколько раз стрелял из балкона в землю. Информация об инциденте была публикована в telegram-канале «МВД-медиа». «Неравнодушный житель Нефтеюганска сообщил в полицию о выстрелах с балкона жилого дома в микрорайоне 8а. Полицейские установили, что гражданин распивал спиртные напитки со своей сожительницей, а после достал гладкоствольное ружье и произвел несколько выстрелов из балкона в землю. Пострадавших нет. В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Нефтеюганску в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ. Фигурант задержан», — указано в публикации. Пара проживала в арендованной квартире. Дебоширу 38 лет, он владел ружьем законно и имел на него лицензию. Правоохранительные органы решают вопрос об избрании ему меры пресечения. «Эксперты-криминалисты изъяли из жилища 13 гильз, ружье и патроны к нему, а также два ножа, три дымовые шашки, ракетницу и перцовые баллончики. Все обнаруженное направлено на экспертизу», — уточнили в полиции. Ранее URA.RU писало о сотруднике подведомственного мэрии Нижневартовска управления Владимире Широкове. Он взял в заложники своего малолетнего сына и открыл стрельбу из ружья по силовикам.

В Нефтеюганске сотрудники полиции задержали пьяного мужчину, который несколько раз стрелял из балкона в землю. Информация об инциденте была публикована в telegram-канале «МВД-медиа». «Неравнодушный житель Нефтеюганска сообщил в полицию о выстрелах с балкона жилого дома в микрорайоне 8а. Полицейские установили, что гражданин распивал спиртные напитки со своей сожительницей, а после достал гладкоствольное ружье и произвел несколько выстрелов из балкона в землю. Пострадавших нет. В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Нефтеюганску в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ. Фигурант задержан», — указано в публикации. Пара проживала в арендованной квартире. Дебоширу 38 лет, он владел ружьем законно и имел на него лицензию. Правоохранительные органы решают вопрос об избрании ему меры пресечения. «Эксперты-криминалисты изъяли из жилища 13 гильз, ружье и патроны к нему, а также два ножа, три дымовые шашки, ракетницу и перцовые баллончики. Все обнаруженное направлено на экспертизу», — уточнили в полиции. Ранее URA.RU писало о сотруднике подведомственного мэрии Нижневартовска управления Владимире Широкове. Он взял в заложники своего малолетнего сына и открыл стрельбу из ружья по силовикам.