В Челябинске ФСБ задержала блогера, который призывал Украину бомбить Россию

Скандального стримера силовики задержали 10 мая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске сотрудники УФСБ при участии полиции задержали 10 мая блогера, который снял видео с экстремистскими призывами, где призывал украинцев убивать русских и громить Кремль. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе СКР по региону.

«В отношении челябинца возбуждено уголовное дело по ст. 205.2 УК РФ. Это публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Отметим, что запись стрима челябинца стала «вирусной» и разлетелась по социальным сетям и украинским пабликам. По данной статье блогеру грозит до пяти лет лишения свободы.