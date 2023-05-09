09 мая 2023

В Челябинске ФСБ задержала блогера, который призывал Украину бомбить Россию

© Служба новостей «URA.RU»
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День Победы. Челябинск, фсб
Скандального стримера силовики задержали 10 мая Фото:

В Челябинске сотрудники УФСБ при участии полиции задержали 10 мая блогера, который снял видео с экстремистскими призывами, где призывал украинцев убивать русских и громить Кремль. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе СКР по региону.

«В отношении челябинца возбуждено уголовное дело по ст. 205.2 УК РФ. Это публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Отметим, что запись стрима челябинца стала «вирусной» и разлетелась по социальным сетям и украинским пабликам. По данной статье блогеру грозит до пяти лет лишения свободы.

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В Челябинске сотрудники УФСБ при участии полиции задержали 10 мая блогера, который снял видео с экстремистскими призывами, где призывал украинцев убивать русских и громить Кремль. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе СКР по региону. «В отношении челябинца возбуждено уголовное дело по ст. 205.2 УК РФ. Это публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства. Отметим, что запись стрима челябинца стала «вирусной» и разлетелась по социальным сетям и украинским пабликам. По данной статье блогеру грозит до пяти лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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