09 мая 2023

Губернатор Шумков отправил к погорельцам десант из своих замов и чиновников. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание «О практике и задачах органов исполнительной власти Российской Федерации до 2025 года». Челябинск, шумков вадим
Курганский губернатов отправил замов в сгоревшее село Фото:

Три заместителя курганского губернатора Шумкова и сотрудники правительства приехали на встречу с погорельцами села Юлдус в Шадринский округ. О визите чиновников в село, где погибли люди во время пожара, сообщил корреспондент URA.RU.

«В селе Юлдус началось собрание с жителями, на котором присутствуют заместители курганского губернатора: Владимир Архипов, Константин Ермаков, Наталья Кирилова», — сообщает корреспондент с места событий. Также в село, где в пожарах погибли люди, приехали руководители департаментов соцполитики, строительства и ЖКХ, имущественных и земельных отношений.

Чиновники на собрании объяснили местным жителям, как будут распределять денежные средства пострадавшим. Те, кто откажется от жилищных сертификатов, смогут восстановить свои дома на прежнем месте, после расчистки территории.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области сгорели более 500 домов. В пожарах, по предварительным данным, погиб 21 человек.

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Три заместителя курганского губернатора Шумкова и сотрудники правительства приехали на встречу с погорельцами села Юлдус в Шадринский округ. О визите чиновников в село, где погибли люди во время пожара, сообщил корреспондент URA.RU. «В селе Юлдус началось собрание с жителями, на котором присутствуют заместители курганского губернатора: Владимир Архипов, Константин Ермаков, Наталья Кирилова», — сообщает корреспондент с места событий. Также в село, где в пожарах погибли люди, приехали руководители департаментов соцполитики, строительства и ЖКХ, имущественных и земельных отношений. Чиновники на собрании объяснили местным жителям, как будут распределять денежные средства пострадавшим. Те, кто откажется от жилищных сертификатов, смогут восстановить свои дома на прежнем месте, после расчистки территории. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области сгорели более 500 домов. В пожарах, по предварительным данным, погиб 21 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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