Губернатор Шумков отправил к погорельцам десант из своих замов и чиновников. Видео

10 мая 2023 в 13:45 Размер текста - 17 +

Курганский губернатов отправил замов в сгоревшее село Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Три заместителя курганского губернатора Шумкова и сотрудники правительства приехали на встречу с погорельцами села Юлдус в Шадринский округ. О визите чиновников в село, где погибли люди во время пожара, сообщил корреспондент URA.RU. «В селе Юлдус началось собрание с жителями, на котором присутствуют заместители курганского губернатора: Владимир Архипов, Константин Ермаков, Наталья Кирилова», — сообщает корреспондент с места событий. Также в село, где в пожарах погибли люди, приехали руководители департаментов соцполитики, строительства и ЖКХ, имущественных и земельных отношений. Чиновники на собрании объяснили местным жителям, как будут распределять денежные средства пострадавшим. Те, кто откажется от жилищных сертификатов, смогут восстановить свои дома на прежнем месте, после расчистки территории. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области сгорели более 500 домов. В пожарах, по предварительным данным, погиб 21 человек.

Три заместителя курганского губернатора Шумкова и сотрудники правительства приехали на встречу с погорельцами села Юлдус в Шадринский округ. О визите чиновников в село, где погибли люди во время пожара, сообщил корреспондент URA.RU. «В селе Юлдус началось собрание с жителями, на котором присутствуют заместители курганского губернатора: Владимир Архипов, Константин Ермаков, Наталья Кирилова», — сообщает корреспондент с места событий. Также в село, где в пожарах погибли люди, приехали руководители департаментов соцполитики, строительства и ЖКХ, имущественных и земельных отношений. Чиновники на собрании объяснили местным жителям, как будут распределять денежные средства пострадавшим. Те, кто откажется от жилищных сертификатов, смогут восстановить свои дома на прежнем месте, после расчистки территории. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области сгорели более 500 домов. В пожарах, по предварительным данным, погиб 21 человек.