Жители ЯНАО стали реже искать работу

Количество активных резюме в ЯНАО сократилось на 4,7% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа стали реже искать работу. За месяц число активных резюме уменьшилось почти на 5%, рассказали URA.RU в службе исследований hh.ru.

«Оказалось, что в апреле жители региона выходили на рынок труда реже, чем в марте — количество активных резюме сократилось на 4,7%. Для сравнения: по УрФО активность соискателей снизилась на 5,2% за месяц, по России в целом — на 5,1%», — уточнили там.

Интересно и то, что ямальцы перестали интересоваться работой практических во всех сферах. Заметнее всего резюме уменьшилось в сферах «Медицина, фармацевтика» и «Автомобильный бизнес» — 12,8%. В список также попали «Финансы, бухгалтерия», «Наука, образование» и «Безопасность».

Ранее эксперты рассказывали, что в округе стали востребованы специалисты в сфере «Маркетинг, реклама, PR». За месяц число запросов увечилось на 130%.