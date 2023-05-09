09 мая 2023
08 мая 2023

Жители ЯНАО стали реже искать работу

© Служба новостей «URA.RU»
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Количество активных резюме в ЯНАО сократилось на 4,7% Фото:

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа стали реже искать работу. За месяц число активных резюме уменьшилось почти на 5%, рассказали URA.RU в службе исследований hh.ru.

«Оказалось, что в апреле жители региона выходили на рынок труда реже, чем в марте — количество активных резюме сократилось на 4,7%. Для сравнения: по УрФО активность соискателей снизилась на 5,2% за месяц, по России в целом — на 5,1%», — уточнили там.

Интересно и то, что ямальцы перестали интересоваться работой практических во всех сферах. Заметнее всего резюме уменьшилось в сферах «Медицина, фармацевтика» и «Автомобильный бизнес» — 12,8%. В список также попали «Финансы, бухгалтерия», «Наука, образование» и «Безопасность».

Ранее эксперты рассказывали, что в округе стали востребованы специалисты в сфере «Маркетинг, реклама, PR». За месяц число запросов увечилось на 130%.

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Жители Ямало-Ненецкого автономного округа стали реже искать работу. За месяц число активных резюме уменьшилось почти на 5%, рассказали URA.RU в службе исследований hh.ru. «Оказалось, что в апреле жители региона выходили на рынок труда реже, чем в марте — количество активных резюме сократилось на 4,7%. Для сравнения: по УрФО активность соискателей снизилась на 5,2% за месяц, по России в целом — на 5,1%», — уточнили там. Интересно и то, что ямальцы перестали интересоваться работой практических во всех сферах. Заметнее всего резюме уменьшилось в сферах «Медицина, фармацевтика» и «Автомобильный бизнес» — 12,8%. В список также попали «Финансы, бухгалтерия», «Наука, образование» и «Безопасность». Ранее эксперты рассказывали, что в округе стали востребованы специалисты в сфере «Маркетинг, реклама, PR». За месяц число запросов увечилось на 130%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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