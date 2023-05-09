Куйвашев дал важное поручение из-за бушующих пожаров в Свердловской области

10 мая 2023 в 14:22 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев дал ряд поручений по борьбе с пожарами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании оперштаба 10 мая дал ряд поручений по борьбе с пожарами. Об этом сообщает департамент информационной политики региона (ДИП). «Минтрансу совместно с профильными ведомствами поручили проработать вопрос привлечения спецтехники, которая может быть использована в труднопроходимой местности. Министерству общественной безопасности необходимо проанализировать работу административных комиссий, глав муниципалитетов на предмет профилактики захламленности территорий сельхозпроизводителей, частников и домостроений», — сказано в сообщении ДИПа. Ранее URA.RU писало, что на территории Свердловской области бушует несколько десятков пожаров. Огонь частично уничтожил поселок Сосьва, который находится на севере области. На место трагедии выехал глава региона Евгений Куйвашев. Также Сосьву посетил и глава МЧС России Александр Куренков. Для погорельцев был развернут оперштаб. Вся информация о пожарах в Свердловской области — в материале URA.RU.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании оперштаба 10 мая дал ряд поручений по борьбе с пожарами. Об этом сообщает департамент информационной политики региона (ДИП). «Минтрансу совместно с профильными ведомствами поручили проработать вопрос привлечения спецтехники, которая может быть использована в труднопроходимой местности. Министерству общественной безопасности необходимо проанализировать работу административных комиссий, глав муниципалитетов на предмет профилактики захламленности территорий сельхозпроизводителей, частников и домостроений», — сказано в сообщении ДИПа. Ранее URA.RU писало, что на территории Свердловской области бушует несколько десятков пожаров. Огонь частично уничтожил поселок Сосьва, который находится на севере области. На место трагедии выехал глава региона Евгений Куйвашев. Также Сосьву посетил и глава МЧС России Александр Куренков. Для погорельцев был развернут оперштаб. Вся информация о пожарах в Свердловской области — в материале URA.RU.