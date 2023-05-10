Песков прокомментировал сообщения об атаках украинских дронов в День Победы

Песков: Москву не атаковали беспилотники 9 мая
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий
Москва не подвергалась атакам БПЛА, отметил Дмитрий Песков Фото:

Москву не атаковали беспилотники в праздничный день 9 мая. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Не было никаких сообщений от наших правоохранителей насчет атаки беспилотников на Москву 9 Мая», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

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Москву не атаковали беспилотники в праздничный день 9 мая. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Не было никаких сообщений от наших правоохранителей насчет атаки беспилотников на Москву 9 Мая», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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