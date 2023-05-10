Песков прокомментировал сообщения об атаках украинских дронов в День Победы

Москва не подвергалась атакам БПЛА, отметил Дмитрий Песков
Москву не атаковали беспилотники в праздничный день 9 мая. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
«Не было никаких сообщений от наших правоохранителей насчет атаки беспилотников на Москву 9 Мая», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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