Дягилевский фестиваль в Перми объявил о продаже билетов и опубликовал программу

10 мая 2023 в 15:14 Размер текста - 17 +

Откроет Дягилевский фестиваль 2023 Теодор Курентзис Фото: Алексей Гущин © URA.RU Организаторы Дягилевского фестиваля в Перми опубликовали программу мероприятий 2023 года. Кроме того, они объявили, что начнут продажу билетов уже 16 мая. «Дягилевский фестиваль 2023 опубликовал программу этого года. Ознакомиться с ней уже можно на официальном сайте diaghilevfest.ru. Предварительная продажа билетов откроется 16 мая в 14:00 по пермскому времени (в 12:00 по московскому) на Яндекс Афише», — сообщает telegram-канал фестиваля. Дягилевский фестиваль в 2023 году пройдет с 23 июня по 2 июля. Как рассказывало URA.RU, его откроет концерт оркестра musicAeterna под управлением дирижера Теодора Курентзиса. В течение фестиваля зрителям представят различные перформансы, премьеры постановок, симфонические концерты, в том числе, ночные, а также мастер-классы и лекции.

Организаторы Дягилевского фестиваля в Перми опубликовали программу мероприятий 2023 года. Кроме того, они объявили, что начнут продажу билетов уже 16 мая. «Дягилевский фестиваль 2023 опубликовал программу этого года. Ознакомиться с ней уже можно на официальном сайте diaghilevfest.ru. Предварительная продажа билетов откроется 16 мая в 14:00 по пермскому времени (в 12:00 по московскому) на Яндекс Афише», — сообщает telegram-канал фестиваля. Дягилевский фестиваль в 2023 году пройдет с 23 июня по 2 июля. Как рассказывало URA.RU, его откроет концерт оркестра musicAeterna под управлением дирижера Теодора Курентзиса. В течение фестиваля зрителям представят различные перформансы, премьеры постановок, симфонические концерты, в том числе, ночные, а также мастер-классы и лекции.