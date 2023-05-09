09 мая 2023

Дягилевский фестиваль в Перми объявил о продаже билетов и опубликовал программу

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Персоны. Пермь, портрет, курентзис теодор
Откроет Дягилевский фестиваль 2023 Теодор Курентзис Фото:

Организаторы Дягилевского фестиваля в Перми опубликовали программу мероприятий 2023 года. Кроме того, они объявили, что начнут продажу билетов уже 16 мая.

«Дягилевский фестиваль 2023 опубликовал программу этого года. Ознакомиться с ней уже можно на официальном сайте diaghilevfest.ru. Предварительная продажа билетов откроется 16 мая в 14:00 по пермскому времени (в 12:00 по московскому) на Яндекс Афише», — сообщает telegram-канал фестиваля.

Дягилевский фестиваль в 2023 году пройдет с 23 июня по 2 июля. Как рассказывало URA.RU, его откроет концерт оркестра musicAeterna под управлением дирижера Теодора Курентзиса. В течение фестиваля зрителям представят различные перформансы, премьеры постановок, симфонические концерты, в том числе, ночные, а также мастер-классы и лекции.

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Организаторы Дягилевского фестиваля в Перми опубликовали программу мероприятий 2023 года. Кроме того, они объявили, что начнут продажу билетов уже 16 мая. «Дягилевский фестиваль 2023 опубликовал программу этого года. Ознакомиться с ней уже можно на официальном сайте diaghilevfest.ru. Предварительная продажа билетов откроется 16 мая в 14:00 по пермскому времени (в 12:00 по московскому) на Яндекс Афише», — сообщает telegram-канал фестиваля. Дягилевский фестиваль в 2023 году пройдет с 23 июня по 2 июля. Как рассказывало URA.RU, его откроет концерт оркестра musicAeterna под управлением дирижера Теодора Курентзиса. В течение фестиваля зрителям представят различные перформансы, премьеры постановок, симфонические концерты, в том числе, ночные, а также мастер-классы и лекции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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