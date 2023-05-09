Авиаконструктор, которого наградил Путин, займется воспитанием пермских школьников

Александра Иноземцева позовут на уроки патриотизма в школах Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил пригласить на патриотические уроки в школах авиаконструктора Александра Иноземцева. В начале мая указом президента РФ ему присвоено звание Героя труда РФ. Соответствующее поручение Махонин озвучил на заседании правительства 10 мая, трансляция которого проходит в группе «Пермский край» соцсети «ВКонтакт».

«Нам надо больше привлекать наших знаменитых земляков к [патриотическим] урокам. Большая просьба пригласить Александра Александровича Иноземцева, который получил звание Героя труда. Соответствующее приглашение надо подготовить», — отметил Махонин. Поручение он адресован минобру.

Дмитрий Махонин уверен, что Александр Иноземцев приглашение примет. По словам губернатора, «он любит общаться с молодежью». А край «будет ему за это благодарен».

Александр Иноземцев — генеральный конструктор «ОДК-Авиадвигатель» (входит в ГК «Ростех»). Он является директором проекта «Семейство двигателей нового поколения класса тяги 9-18 т», который реализует ОДК. Участвовал в разработке серии двигателей, в том числе, ПД-14 пятого поколения. На международном аэрокосмическом салоне «МАКС-2023» будет представлен газогенератор первого российского двигателя большой тяги ПД-35, в создании которого принимал участие Иноземцев.