Площадь корпуса, который реконструирует экс-мэр, около трех тысяч квадратных метров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Чебаркуле Челябинской области экс-сити-менеджеру Челябинска Сергею Давыдову выдали положительное заключение на реконструкцию спального корпуса «Лесное зодчество», который находится вблизи озера Еловое. Соответствующий проект был одобрен госэкспертизой, сообщается на сайте госреестра.

«Объект капитального строительства, расположенный в Челябинской области в городе Чебаркуль по адресу километр а/д Чебаркуль-Миасс, 6, дом 3 получил положительное заключение на реконструкцию. Застройщиком спального корпуса „Лесное зодчество“ выступает С. В. Давыдов», — говорится на сайте.

Давыдов и его сын Сергей являются владельцами ООО «Глобус». Этой фирме принадлежат часть корпусов на озере Еловое. Площадь реконструируемого здания — 2 тысячи 837 квадратных метров. Кадастровая стоимость спального корпуса на данный момент составляет 30 млн 214 тысяч 500 рублей.

Проектную документацию по реконструкции объекта подготовила компания ООО «Твой дом». Согласно сервису СБИС, владельцем фирмы является Валерий Косорогов. ООО «Твой дом» занимается 17 видами деятельности, в том числе строительством жилых и нежилых зданий, деятельностью в области архитектуры, подготовкой строительных площадок.

Фирме ООО «Глобус», владельцами которой являются Давыдов и его сын Сергей, принадлежат часть корпусов на озере Еловое Скрин: кадастровая карта г. Челябинск