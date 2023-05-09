09 мая 2023

Надзирателей в тюменские тюрьмы начали набирать через соцсети

© Служба новостей «URA.RU»
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Производство мебели в ИК-13 Нижний Тагил. Свердловская область, надзиратель, фсин
В колониях Тюменской области не хватает сотрудников Фото:

Управление ФСИН России по Тюменской области набирает кандидатов на вакантные должности через соцсети и сайты по поиску работы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.

«В рамках работы по своевременному замещению штатной численности в УИС Тюменской области проводится работа по поиску кандидатов на вакантные должности. Налажено взаимодействие с Центром занятости населения Тюменской области, организуются встречи с выпускниками вузов, информация о вакантных должностях размещается на официальном сайте УФСИН России по Тюменской области, в социальных сетях, на сайтах для размещения вакансий», — сообщили агентству в региональном управлении ФСИН.

Там добавили, что личный состав тюменских колоний также пополняется за счет выпускников вузов системы ФСИН. С молодыми сотрудниками работают наставники.

Ранее агентство писало о том, что в учреждениях ФСИН Тюменской области не хватает кадров. Из колоний, в частности, увольняются молодые сотрудники в возрасте 25 лет и младше.

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Управление ФСИН России по Тюменской области набирает кандидатов на вакантные должности через соцсети и сайты по поиску работы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. «В рамках работы по своевременному замещению штатной численности в УИС Тюменской области проводится работа по поиску кандидатов на вакантные должности. Налажено взаимодействие с Центром занятости населения Тюменской области, организуются встречи с выпускниками вузов, информация о вакантных должностях размещается на официальном сайте УФСИН России по Тюменской области, в социальных сетях, на сайтах для размещения вакансий», — сообщили агентству в региональном управлении ФСИН. Там добавили, что личный состав тюменских колоний также пополняется за счет выпускников вузов системы ФСИН. С молодыми сотрудниками работают наставники. Ранее агентство писало о том, что в учреждениях ФСИН Тюменской области не хватает кадров. Из колоний, в частности, увольняются молодые сотрудники в возрасте 25 лет и младше.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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