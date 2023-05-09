Надзирателей в тюменские тюрьмы начали набирать через соцсети

В колониях Тюменской области не хватает сотрудников Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Управление ФСИН России по Тюменской области набирает кандидатов на вакантные должности через соцсети и сайты по поиску работы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.

«В рамках работы по своевременному замещению штатной численности в УИС Тюменской области проводится работа по поиску кандидатов на вакантные должности. Налажено взаимодействие с Центром занятости населения Тюменской области, организуются встречи с выпускниками вузов, информация о вакантных должностях размещается на официальном сайте УФСИН России по Тюменской области, в социальных сетях, на сайтах для размещения вакансий», — сообщили агентству в региональном управлении ФСИН.

Там добавили, что личный состав тюменских колоний также пополняется за счет выпускников вузов системы ФСИН. С молодыми сотрудниками работают наставники.

Ранее агентство писало о том, что в учреждениях ФСИН Тюменской области не хватает кадров. Из колоний, в частности, увольняются молодые сотрудники в возрасте 25 лет и младше.