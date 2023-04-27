Из тюменских колоний начали увольняться молодые надзиратели

Из исправительных учреждений системы УФСИН по Тюменской области начали увольняться сотрудники в возрасте 25 лет и младше. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Он уточнил, что из-за этого оставшиеся надзиратели вынуждены работать сверхурочно и брать дополнительные смены.
«Из колоний действительно начали увольняться сотрудники в возрасте 25 лет и младше. Уходят в основном из-за высокой нагрузки и относительно невысоких зарплат. Тем, кто остался, приходится работать за них и брать дополнительные смены. За это сотрудникам доплачивают. В последнее время, „молодежь“ в системе вообще надолго не задерживаются. Работают в основном специалисты со стажем», — сообщил собеседник URA.RU на условиях анонимности.
В пресс-службу УФСИН по Тюменской области направлен запрос. Ответ на него ожидается.
Ранее агентство писало о том, что в УФСИН России по Тюменской области требуются десятки надзирателей для работы в колониях. Сотрудников не хватает также в главной тюремной больнице региона ЛИУ-19.
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