Из тюменских колоний начали увольняться молодые надзиратели

28 апреля 2023 в 12:53 Размер текста - 17 +

Из тюменских колоний продолжают увольняться сотрудники Фото: Сергей Русанов © URA.RU Из исправительных учреждений системы УФСИН по Тюменской области начали увольняться сотрудники в возрасте 25 лет и младше. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Он уточнил, что из-за этого оставшиеся надзиратели вынуждены работать сверхурочно и брать дополнительные смены. «Из колоний действительно начали увольняться сотрудники в возрасте 25 лет и младше. Уходят в основном из-за высокой нагрузки и относительно невысоких зарплат. Тем, кто остался, приходится работать за них и брать дополнительные смены. За это сотрудникам доплачивают. В последнее время, „молодежь“ в системе вообще надолго не задерживаются. Работают в основном специалисты со стажем», — сообщил собеседник URA.RU на условиях анонимности. В пресс-службу УФСИН по Тюменской области направлен запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что в УФСИН России по Тюменской области требуются десятки надзирателей для работы в колониях. Сотрудников не хватает также в главной тюремной больнице региона ЛИУ-19.

Из исправительных учреждений системы УФСИН по Тюменской области начали увольняться сотрудники в возрасте 25 лет и младше. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Он уточнил, что из-за этого оставшиеся надзиратели вынуждены работать сверхурочно и брать дополнительные смены. «Из колоний действительно начали увольняться сотрудники в возрасте 25 лет и младше. Уходят в основном из-за высокой нагрузки и относительно невысоких зарплат. Тем, кто остался, приходится работать за них и брать дополнительные смены. За это сотрудникам доплачивают. В последнее время, „молодежь“ в системе вообще надолго не задерживаются. Работают в основном специалисты со стажем», — сообщил собеседник URA.RU на условиях анонимности. В пресс-службу УФСИН по Тюменской области направлен запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что в УФСИН России по Тюменской области требуются десятки надзирателей для работы в колониях. Сотрудников не хватает также в главной тюремной больнице региона ЛИУ-19.