27 апреля 2023

Из тюменских колоний начали увольняться молодые надзиратели

© Служба новостей «URA.RU»
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ФСИН, СИЗО, ИТК. архив., надзиратель, тюремная камера, шизо, глазок в камеру
Из тюменских колоний продолжают увольняться сотрудники Фото:

Из исправительных учреждений системы УФСИН по Тюменской области начали увольняться сотрудники в возрасте 25 лет и младше. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Он уточнил, что из-за этого оставшиеся надзиратели вынуждены работать сверхурочно и брать дополнительные смены.

«Из колоний действительно начали увольняться сотрудники в возрасте 25 лет и младше. Уходят в основном из-за высокой нагрузки и относительно невысоких зарплат. Тем, кто остался, приходится работать за них и брать дополнительные смены. За это сотрудникам доплачивают. В последнее время, „молодежь“ в системе вообще надолго не задерживаются. Работают в основном специалисты со стажем», — сообщил собеседник URA.RU на условиях анонимности.

В пресс-службу УФСИН по Тюменской области направлен запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что в УФСИН России по Тюменской области требуются десятки надзирателей для работы в колониях. Сотрудников не хватает также в главной тюремной больнице региона ЛИУ-19.

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Из исправительных учреждений системы УФСИН по Тюменской области начали увольняться сотрудники в возрасте 25 лет и младше. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Он уточнил, что из-за этого оставшиеся надзиратели вынуждены работать сверхурочно и брать дополнительные смены. «Из колоний действительно начали увольняться сотрудники в возрасте 25 лет и младше. Уходят в основном из-за высокой нагрузки и относительно невысоких зарплат. Тем, кто остался, приходится работать за них и брать дополнительные смены. За это сотрудникам доплачивают. В последнее время, „молодежь“ в системе вообще надолго не задерживаются. Работают в основном специалисты со стажем», — сообщил собеседник URA.RU на условиях анонимности. В пресс-службу УФСИН по Тюменской области направлен запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что в УФСИН России по Тюменской области требуются десятки надзирателей для работы в колониях. Сотрудников не хватает также в главной тюремной больнице региона ЛИУ-19.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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