Экс-агент MI6 заявил, что контрнаступление ВСУ развернулось на 180 градусов

10 мая 2023 в 18:33 Размер текста - 17 +

Экс-агент MI6 Аластер Крук сообщил, что у России преимущество для наступления Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ситуация с контрнаступлением ВСУ поменялась на 180 градусов, у России есть все необходимое для наступления. Об этом рассказал экс-агент службы внешнеполитической разведки Великобритании Аластер Крук. «Ситуация развернулась на 180 градусов. <…> Украине не хватает боеприпасов и артиллерийских орудий, а у России имеется полномасштабная система материально-технического снабжения, промышленная мощь и поставки — все, что необходимо ее войскам для наступления», — заявил разведчик в интервью YouTube-каналу Judging Freedom . По словам специалиста, у Украины всего 50 тысяч подготовленных солдат, тем временем армия России во много раз больше. Из этого следует, что Киев не может начать контрнаступление, подвел итог Крук. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников попросил Германию присоединиться к поставкам военных кораблей для нужд ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба украинского министерства. ВСУ потеряли за сутки до 140 человек на Краснолиманском и Херсонском направлениях в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны, их слова передает телеканал 360.

Ситуация с контрнаступлением ВСУ поменялась на 180 градусов, у России есть все необходимое для наступления. Об этом рассказал экс-агент службы внешнеполитической разведки Великобритании Аластер Крук. «Ситуация развернулась на 180 градусов. <…> Украине не хватает боеприпасов и артиллерийских орудий, а у России имеется полномасштабная система материально-технического снабжения, промышленная мощь и поставки — все, что необходимо ее войскам для наступления», — заявил разведчик в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. По словам специалиста, у Украины всего 50 тысяч подготовленных солдат, тем временем армия России во много раз больше. Из этого следует, что Киев не может начать контрнаступление, подвел итог Крук. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников попросил Германию присоединиться к поставкам военных кораблей для нужд ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба украинского министерства. ВСУ потеряли за сутки до 140 человек на Краснолиманском и Херсонском направлениях в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны, их слова передает телеканал 360.