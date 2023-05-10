Экс-агент MI6 заявил, что контрнаступление ВСУ развернулось на 180 градусов

Ситуация с контрнаступлением ВСУ поменялась на 180 градусов, у России есть все необходимое для наступления. Об этом рассказал экс-агент службы внешнеполитической разведки Великобритании Аластер Крук.
«Ситуация развернулась на 180 градусов. <…> Украине не хватает боеприпасов и артиллерийских орудий, а у России имеется полномасштабная система материально-технического снабжения, промышленная мощь и поставки — все, что необходимо ее войскам для наступления», — заявил разведчик в интервью YouTube-каналу
По словам специалиста, у Украины всего 50 тысяч подготовленных солдат, тем временем армия России во много раз больше. Из этого следует, что Киев не может начать контрнаступление, подвел итог Крук.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников попросил Германию присоединиться к поставкам военных кораблей для нужд ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба украинского министерства. ВСУ потеряли за сутки до 140 человек на Краснолиманском и Херсонском направлениях в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны, их слова передает телеканал 360.
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