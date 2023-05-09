09 мая 2023

Самокатчики устраивают опасные гонки на детских площадках Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер на объезде по проблемным дорогам Челябинска. Челябинск, крест, самокат, электросамокат
Подростки на электросамокатах устроили гонки в тюменском ЖК «Заречный» Фото:

Подростки на арендованных электросамокатах устроили гонки на детской площадке тюменского ЖК «Заречный». Об этом URA.RU рассказали местные жители. По их словам, в это время там играли маленькие дети.

«У нас большая закрытая территория, но, видимо, у кого-то из этих ребят был ключ от ворот. Примерно десять подростков на желтых электросамокатах заехали на детскую площадку и начали гонять с безумной скоростью. В это время там играли маленькие дети, которые были очень напуганы. В полицию обращаться не стали. Прогнали их самостоятельно», — пояснил URA.RU один из жителей ЖК «Заречный».

В пресс-службе областного управления ГИБДД тюменцам посоветовали при возникновении подобных ситуаций обращаться в Госавтоинспекцию. «Можно позвонить на единый номер 112 и рассказать о случившемся. После этого будет приниматься решение о том, какую именно службу направить к месту вызова: полицию, либо ГИБДД. Также можно обратиться в МВД или Госавтоинспекцию напрямую», — пояснили там агентству.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Подростки на арендованных электросамокатах устроили гонки на детской площадке тюменского ЖК «Заречный». Об этом URA.RU рассказали местные жители. По их словам, в это время там играли маленькие дети. «У нас большая закрытая территория, но, видимо, у кого-то из этих ребят был ключ от ворот. Примерно десять подростков на желтых электросамокатах заехали на детскую площадку и начали гонять с безумной скоростью. В это время там играли маленькие дети, которые были очень напуганы. В полицию обращаться не стали. Прогнали их самостоятельно», — пояснил URA.RU один из жителей ЖК «Заречный». В пресс-службе областного управления ГИБДД тюменцам посоветовали при возникновении подобных ситуаций обращаться в Госавтоинспекцию. «Можно позвонить на единый номер 112 и рассказать о случившемся. После этого будет приниматься решение о том, какую именно службу направить к месту вызова: полицию, либо ГИБДД. Также можно обратиться в МВД или Госавтоинспекцию напрямую», — пояснили там агентству.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...