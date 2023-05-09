В ЯНАО скончался почетный гражданин

В ЯНАО ушел из жизни почетный гражданин Нача Вануйто
В селе Антипаюта скончался почетный гражданин ЯНАО Нача Вануйто. Ямалец ушел из жизни на 75-м году жизни, сообщил в telegram-канале глава Тазовского района Василий Паршаков.
«Печальная новость пришла из Антипаюты. На 75-м году жизни умер наш земляк и Почетный гражданин Нача Яптович Вануйто», — написал он.
Ямалец всю жизнь прожил в тундре и занимался оленеводством. Также он был бригадиром в совхозе «Антипаютинский». Вануйто был многодетным отцом. Он воспитал 13 детей.
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