09 мая 2023
08 мая 2023

В ЯНАО скончался почетный гражданин

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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, кладбище, свеча памяти, похороны
В ЯНАО ушел из жизни почетный гражданин Нача Вануйто Фото:

В селе Антипаюта скончался почетный гражданин ЯНАО Нача Вануйто. Ямалец ушел из жизни на 75-м году жизни, сообщил в telegram-канале глава Тазовского района Василий Паршаков.

«Печальная новость пришла из Антипаюты. На 75-м году жизни умер наш земляк и Почетный гражданин Нача Яптович Вануйто», — написал он.

Ямалец всю жизнь прожил в тундре и занимался оленеводством. Также он был бригадиром в совхозе «Антипаютинский». Вануйто был многодетным отцом. Он воспитал 13 детей.

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В селе Антипаюта скончался почетный гражданин ЯНАО Нача Вануйто. Ямалец ушел из жизни на 75-м году жизни, сообщил в telegram-канале глава Тазовского района Василий Паршаков. «Печальная новость пришла из Антипаюты. На 75-м году жизни умер наш земляк и Почетный гражданин Нача Яптович Вануйто», — написал он. Ямалец всю жизнь прожил в тундре и занимался оленеводством. Также он был бригадиром в совхозе «Антипаютинский». Вануйто был многодетным отцом. Он воспитал 13 детей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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