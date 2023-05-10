Конгресс США обвинил семью Байдена в получении миллионов долларов от Китая

10 мая 2023 в 18:30 Размер текста - 17 +

Семья Джо Байдена получала деньги от Китая, заявил Джеймс Комер Фото: Official White House / Cameron Smith Члены семьи президента США Джо Байдена получили миллионы долларов от Китая и Румынии. Об этом сообщил председатель Палаты представителей по надзору Джеймс Комер. Он уточнил, что деньги были получены еще до начала президентства Байдена. «Члены семьи Джо Байдена, включая его сына Хантера, получили миллионы долларов в виде платежей от иностранных организаций в Китае и Румынии, в том числе, когда Байден был вице-президентом», — рассказал Комер. Его слова приводит CNN . В материале уточняется, что Хантер Байден использовал свои семейные связи для встреч с высокопоставленными лицами из ООН. Однако незаконность платежей не подтверждена. Кроме того, банковские записи сами по себе также не указывают цели произведенных платежей. Это не первый скандальный случай, связанный с сыном Байдена. Так, Хантер Байден финансировал проведение работ с патогенами на территории Украины, пишет «Национальная служба новостей».

Члены семьи президента США Джо Байдена получили миллионы долларов от Китая и Румынии. Об этом сообщил председатель Палаты представителей по надзору Джеймс Комер. Он уточнил, что деньги были получены еще до начала президентства Байдена. «Члены семьи Джо Байдена, включая его сына Хантера, получили миллионы долларов в виде платежей от иностранных организаций в Китае и Румынии, в том числе, когда Байден был вице-президентом», — рассказал Комер. Его слова приводит CNN. В материале уточняется, что Хантер Байден использовал свои семейные связи для встреч с высокопоставленными лицами из ООН. Однако незаконность платежей не подтверждена. Кроме того, банковские записи сами по себе также не указывают цели произведенных платежей. Это не первый скандальный случай, связанный с сыном Байдена. Так, Хантер Байден финансировал проведение работ с патогенами на территории Украины, пишет «Национальная служба новостей».