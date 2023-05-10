Путин приказал отправлять россиян на военные сборы

Путин подписал указ о призыве на военные сборы
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Концерт для мобилизованных в 32-м военном городке. Екатеринбург, армия, военные, солдаты, военные сборы, мобилизация, резервисты, мобилизованные
Владимир Путин подписал указ о военных сборах для россиян в запасе Фото:

Российский президент Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

«Призвать в 2023 году граждан РФ, пребывающих в запасе для прохождения военных сборов в ВС РФ», — уточняется в указе. Двумя пунктами в указе обозначено «для служебного пользования».

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Российский президент Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации. «Призвать в 2023 году граждан РФ, пребывающих в запасе для прохождения военных сборов в ВС РФ», — уточняется в указе. Двумя пунктами в указе обозначено «для служебного пользования».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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