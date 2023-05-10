Путин приказал отправлять россиян на военные сборы

Владимир Путин подписал указ о военных сборах для россиян в запасе
Российский президент Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.
«Призвать в 2023 году граждан РФ, пребывающих в запасе для прохождения военных сборов в ВС РФ», —
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