Владимир Путин обновил составы судов Тюменской области

10 мая 2023 в 19:59 Размер текста - 17 +

Президент РФ подписал указ о новых назначениях в судах Тюменской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU По указу президента России Владимира Путина в Тюменской области зампредседателя Арбитражного суда региона назначен Вячеслав Поляков. Документ за подписью главы государства появился на официальном портале правовой информации. Также должности получили четверо судей. «Указ президента. Назначить заместителем председателя Арбитражного суда Тюменской области Полякова Вячеслава Викторовича», — говорится в документе, подписанном Владимиром Путиным. Должности в судах региона получили еще четыре человека. Судьей Тюменского областного суда стал Александр Голубев, Исетского районного суда — Олег Марганов, Калининского районного суда Тюмени — Екатерина Мамаева, Тюменского районного суда — Роксана Маркова.

По указу президента России Владимира Путина в Тюменской области зампредседателя Арбитражного суда региона назначен Вячеслав Поляков. Документ за подписью главы государства появился на официальном портале правовой информации. Также должности получили четверо судей. «Указ президента. Назначить заместителем председателя Арбитражного суда Тюменской области Полякова Вячеслава Викторовича», — говорится в документе, подписанном Владимиром Путиным. Должности в судах региона получили еще четыре человека. Судьей Тюменского областного суда стал Александр Голубев, Исетского районного суда — Олег Марганов, Калининского районного суда Тюмени — Екатерина Мамаева, Тюменского районного суда — Роксана Маркова.