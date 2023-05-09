Замдиректора департамента культуры Владимир Фризен покидает пост Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Вице-губернатор ХМАО Елена Шумакова взялась за зачистку департамента культуры. Источник в политическом истеблишменте округа сообщил корреспонденту URA.RU, что пост замдиректора департамента покидает Владимир Фризен.

«Заявление об уходе написал первый заместитель директора департамента Фризен. Он исполнял обязанности своего руководителя Артура Латыпова, пока тот несколько недель находился в командировке. Но Шумакова с ним не сработалась, в итоге чиновник написал заявление на увольнение после трех лет работы в окружном правительстве. Под вопросом и судьба руководителя главной концертной площадки региона — КТЦ „Югра-Классик“ Екатерина Пынзарь. К ее работе у Шумаковой тоже есть претензии», — рассказал инсайдер.

Фризен подтвердил, что написал заявление об уходе. «Я просто решил покинуть госслужбу, никаких конфликтов не было. Возможно, вернусь в Сургут», — поделился чиновник. В КТЦ сообщили, что Пынзарь продолжает работу, а слухи об ее отставке беспочвенны.

В департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей ХМАО был направлен запрос о причинах возможных кадровых зачисток. Ответ ожидается позже.

Ранее URA.RU писало о зачистках в правительстве ХМАО. Должностей лишились руководители дептранса и депстроя.