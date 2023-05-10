Военный обозреватель оценил шансы призванных на военные сборы попасть в зону СВО

Российские граждане, призванные в ходе военных сборов, не будут отправлены в зону спецоперации. Об этом заявил военный эксперт Виктор Литовкин.
«В указе нет ни одного слова о том, что эти люди должны принимать участие в специальной военной операции», — объяснил Литовкин ТАСС. Он уточнил, что, если бы такая возможность подразумевалась, это было бы четко прописано в указе. По его словам, сборы представляют собой обычные учения в военных частях и полигонах.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, что повестки на сборы будут бумажными, но могут дублироваться в электронном виде, пишет MK.RU
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