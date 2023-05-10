Генерал Гурулев: опыт Суровикина в Сирии поможет ходу СВО

10 мая 2023 в 23:29 Размер текста - 17 +

Опыт сплочения различных группировок был у Сергея Суровикина в Сирии Фото: Военнослужащий российского контингента в Сирии новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Опыт экс-командующего Объединенной группировкой войск, главнокомандующего Воздушно-космическими силами Сергея Суровикина в Сирии по сплочению различных группировок поможет ему наладить взаимодействие Минобороны РФ и ЧВК «Вагнер». Так член комитета Госдумы РФ по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев в беседе с URA.RU прокомментировал назначение Суровикина, ставшего посредником между ведомством и частной военной компанией. Суровикин командовал группировкой войск Вооруженных сил России в Сирии с марта по декабрь 2017 года, сплачивал разные группировки в Сирии, сообщил Гурулев. «Этот опыт именно Суровикин реализовал. При мне не было разнородных группировок. Когда уже появился [бригадный генерал сирийской армии] Сухель Сальман аль-Хасан и другие шейхи, которые имели свои вооруженные группировки — именно их сплачивал Суровикин», — заявил Гурулев, также участвовавший в сирийской кампании. Политконсультант, востоковед Игорь Дмитриев обратил внимание, что сейчас в зоне СВО действуют несколько центров силы. «У нас тоже сейчас [в СВО глава Чечни Разман] Кадыров — это один из центров силы, [основатель ЧВК „Вагнер“ Евгений] Пригожин формирует другой. Они этот тренд уже подхватывают», — сказал URA.RU Дмитриев. Ранее Пригожин заявил, что Суровикин будет связующим звеном между Минобороны РФ и ЧВК «Вагнер». В беседе с агентством председатель Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор, герой РФ Сергей Липовой объяснил такой выбор тем, что у Суровикина богатый боевой опыт, а сам он на протяжении года взаимодействует с компанией Пригожина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Опыт экс-командующего Объединенной группировкой войск, главнокомандующего Воздушно-космическими силами Сергея Суровикина в Сирии по сплочению различных группировок поможет ему наладить взаимодействие Минобороны РФ и ЧВК «Вагнер». Так член комитета Госдумы РФ по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев в беседе с URA.RU прокомментировал назначение Суровикина, ставшего посредником между ведомством и частной военной компанией. Суровикин командовал группировкой войск Вооруженных сил России в Сирии с марта по декабрь 2017 года, сплачивал разные группировки в Сирии, сообщил Гурулев. «Этот опыт именно Суровикин реализовал. При мне не было разнородных группировок. Когда уже появился [бригадный генерал сирийской армии] Сухель Сальман аль-Хасан и другие шейхи, которые имели свои вооруженные группировки — именно их сплачивал Суровикин», — заявил Гурулев, также участвовавший в сирийской кампании. Политконсультант, востоковед Игорь Дмитриев обратил внимание, что сейчас в зоне СВО действуют несколько центров силы. «У нас тоже сейчас [в СВО глава Чечни Разман] Кадыров — это один из центров силы, [основатель ЧВК „Вагнер“ Евгений] Пригожин формирует другой. Они этот тренд уже подхватывают», — сказал URA.RU Дмитриев. Ранее Пригожин заявил, что Суровикин будет связующим звеном между Минобороны РФ и ЧВК «Вагнер». В беседе с агентством председатель Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор, герой РФ Сергей Липовой объяснил такой выбор тем, что у Суровикина богатый боевой опыт, а сам он на протяжении года взаимодействует с компанией Пригожина.