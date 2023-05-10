Генерал Липовой: Суровикин на протяжении года взаимодействует с ЧВК «Вагнер»

10 мая 2023 в 16:55 Размер текста - 17 +

Сергей Суровикин руководил Объединенной группировкой войск на Украине Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Экс-командующий Объединенной группировкой войск, главнокомандующий Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин на протяжении года взаимодействует с ЧВК «Вагнер» при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. Об этом в беседе с URA.RU заявил председатель Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор, герой РФ Сергей Липовой. Ранее стало известно, что Сергей Суровикин станет связующим звеном между ЧВК «Вагнер» и Минобороны России при принятии решений в ходе ведения боевых действий. Об этом сообщил сам основатель частой военной компании Евгений Пригожин. Он добавил, что этот факт является позитивным моментом для «Вагнера». «На сегодняшний день генерал армии Суровикин — наиболее подготовленный и опытный руководитель с боевым стажем не только в зоне специальной военной операции, но и в Сирии. Во-вторых, с ЧВК „Вагнер“ он взаимодействует на протяжении года при проведении специальной военной операции, и он является однозначным связующим звеном. Тут еще надо учитывать оборотную сторону медали в плане того, что руководитель ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин хорошо знает Суровикина как опытного командира, и ему в большей степени доверяет. Поэтому было учтено его пожелание и назначен Суровикин для того, чтобы наладить более быструю и эффективную координацию с Министерством обороны», — сказал Сергей Липовой. По словам генерал-майора, будучи командующим объединенной группировкой войск на СВО Суровикин налаживал контакт с ЧВК «Вагнер». «Решение о совместном выполнении боевых задач с ЧВК „Вагнер“ — это решение, которое вытекало из складывающейся обстановки. Все решения, которые принимались, как показала практика, носили эффективный характер и проверены временем. Совместная деятельность двух структур, подразделений всегда приводила к успеху. Судя по всему, было принято решение вышестоящим руководством о назначении Суровикина непосредственно куратором этой частной военной компании», — объяснил герой РФ. Также Липовой отдельно отметил образование Суровикина. «У него блестящее образование, как военного, так и руководителя такого ранга. Он окончил и общевойсковое училище и академию Фрунзе, и академию Генштаба. Его образование позволяет успешно выполнять поставленные задачи на должности, на которой он сейчас находится», — заключил собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экс-командующий Объединенной группировкой войск, главнокомандующий Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин на протяжении года взаимодействует с ЧВК «Вагнер» при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. Об этом в беседе с URA.RU заявил председатель Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор, герой РФ Сергей Липовой. Ранее стало известно, что Сергей Суровикин станет связующим звеном между ЧВК «Вагнер» и Минобороны России при принятии решений в ходе ведения боевых действий. Об этом сообщил сам основатель частой военной компании Евгений Пригожин. Он добавил, что этот факт является позитивным моментом для «Вагнера». «На сегодняшний день генерал армии Суровикин — наиболее подготовленный и опытный руководитель с боевым стажем не только в зоне специальной военной операции, но и в Сирии. Во-вторых, с ЧВК „Вагнер“ он взаимодействует на протяжении года при проведении специальной военной операции, и он является однозначным связующим звеном. Тут еще надо учитывать оборотную сторону медали в плане того, что руководитель ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин хорошо знает Суровикина как опытного командира, и ему в большей степени доверяет. Поэтому было учтено его пожелание и назначен Суровикин для того, чтобы наладить более быструю и эффективную координацию с Министерством обороны», — сказал Сергей Липовой. По словам генерал-майора, будучи командующим объединенной группировкой войск на СВО Суровикин налаживал контакт с ЧВК «Вагнер». «Решение о совместном выполнении боевых задач с ЧВК „Вагнер“ — это решение, которое вытекало из складывающейся обстановки. Все решения, которые принимались, как показала практика, носили эффективный характер и проверены временем. Совместная деятельность двух структур, подразделений всегда приводила к успеху. Судя по всему, было принято решение вышестоящим руководством о назначении Суровикина непосредственно куратором этой частной военной компании», — объяснил герой РФ. Также Липовой отдельно отметил образование Суровикина. «У него блестящее образование, как военного, так и руководителя такого ранга. Он окончил и общевойсковое училище и академию Фрунзе, и академию Генштаба. Его образование позволяет успешно выполнять поставленные задачи на должности, на которой он сейчас находится», — заключил собеседник агентства.