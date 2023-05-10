10 мая 2023

Богомаз: в Брянской области беспилотник обстрелял административное здание

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Александр Богомаз сообщил об обстреле беспилотником здания в Стародубе Фото:

В Стародубе (Брянская область) административное здание обстрелял украинский беспилотник. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Украинским беспилотником совершен обстрел административного здания в Стародубе. Пострадавших нет», — написал Александр Богомаз своем telegram-канале. Губернатор отметил, что на месте работают оперативные службы.

Ранее в Брянской области нефтепровод «Дружба» попал под обстрел. Удары пришлись на три пустых резервуара для хранения нефтепродуктов

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В Стародубе (Брянская область) административное здание обстрелял украинский беспилотник. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз. «Украинским беспилотником совершен обстрел административного здания в Стародубе. Пострадавших нет», — написал Александр Богомаз своем telegram-канале. Губернатор отметил, что на месте работают оперативные службы. Ранее в Брянской области нефтепровод «Дружба» попал под обстрел. Удары пришлись на три пустых резервуара для хранения нефтепродуктов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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