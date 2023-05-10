Богомаз: в Брянской области беспилотник обстрелял административное здание 11 мая 2023 в 02:31 Размер текста - 17 + Александр Богомаз сообщил об обстреле беспилотником здания в Стародубе Фото: miliman/pickupimage.com В Стародубе (Брянская область) административное здание обстрелял украинский беспилотник. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз. «Украинским беспилотником совершен обстрел административного здания в Стародубе. Пострадавших нет», — написал Александр Богомаз своем telegram-канале . Губернатор отметил, что на месте работают оперативные службы. Ранее в Брянской области нефтепровод «Дружба» попал под обстрел. Удары пришлись на три пустых резервуара для хранения нефтепродуктов В Стародубе (Брянская область) административное здание обстрелял украинский беспилотник. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз. «Украинским беспилотником совершен обстрел административного здания в Стародубе. Пострадавших нет», — написал Александр Богомаз своем telegram-канале. Губернатор отметил, что на месте работают оперативные службы. Ранее в Брянской области нефтепровод «Дружба» попал под обстрел. Удары пришлись на три пустых резервуара для хранения нефтепродуктов {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям