Богомаз: в Брянской области беспилотник обстрелял административное здание

Александр Богомаз сообщил об обстреле беспилотником здания в Стародубе
В Стародубе (Брянская область) административное здание обстрелял украинский беспилотник. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Украинским беспилотником совершен обстрел административного здания в Стародубе. Пострадавших нет», — написал Александр Богомаз своем
Ранее в Брянской области нефтепровод «Дружба» попал под обстрел. Удары пришлись на три пустых резервуара для хранения нефтепродуктов
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