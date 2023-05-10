Baza: в Брянской области попал под обстрел нефтепровод

В Брянской области нефтепровод «Дружба» попал под обстрел. Удары пришлись на три пустых резервуара для хранения нефтепродуктов, пишет telegram-канал Baza.
«Ранним утром 10 мая под обстрел попал наливной пункт нефтепровода „Дружба“ в поселке Свень. Удары пришлись по трем пустым резервуарам для хранения нефтепродуктов — на них обнаружили пробоины около 10 сантиметров», — написали в telegram-канале.
Уточняется, что в результате атаки утечки или возгорания не произошло, а пострадавших нет. В данный момент выясняется, какими боеприпасами был обстрелян объект, передает Baza.
URA.RU направило запрос в пресс-службу губернатора Брянской области для уточнения информации. Ответа пока не последовало.
Ранее сообщалось об атаке ВСУ на нефтепровод «Дружба» с помощью ракетного комплекса «Точка-У». Ракета тогда упала рядом с нефтеперекачивающей станцией «Новозыбков».
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!