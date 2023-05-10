Baza: в Брянской области попал под обстрел нефтепровод

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Возгорания или утечки в результате атаки нефтепровода не произошло Фото:

В Брянской области нефтепровод «Дружба» попал под обстрел. Удары пришлись на три пустых резервуара для хранения нефтепродуктов, пишет telegram-канал Baza.

«Ранним утром 10 мая под обстрел попал наливной пункт нефтепровода „Дружба“ в поселке Свень. Удары пришлись по трем пустым резервуарам для хранения нефтепродуктов — на них обнаружили пробоины около 10 сантиметров», — написали в telegram-канале.

Уточняется, что в результате атаки утечки или возгорания не произошло, а пострадавших нет. В данный момент выясняется, какими боеприпасами был обстрелян объект, передает Baza.

URA.RU направило запрос в пресс-службу губернатора Брянской области для уточнения информации. Ответа пока не последовало.

Ранее сообщалось об атаке ВСУ на нефтепровод «Дружба» с помощью ракетного комплекса «Точка-У». Ракета тогда упала рядом с нефтеперекачивающей станцией «Новозыбков».

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В Брянской области нефтепровод «Дружба» попал под обстрел. Удары пришлись на три пустых резервуара для хранения нефтепродуктов, пишет telegram-канал Baza. «Ранним утром 10 мая под обстрел попал наливной пункт нефтепровода „Дружба“ в поселке Свень. Удары пришлись по трем пустым резервуарам для хранения нефтепродуктов — на них обнаружили пробоины около 10 сантиметров», — написали в telegram-канале. Уточняется, что в результате атаки утечки или возгорания не произошло, а пострадавших нет. В данный момент выясняется, какими боеприпасами был обстрелян объект, передает Baza. URA.RU направило запрос в пресс-службу губернатора Брянской области для уточнения информации. Ответа пока не последовало. Ранее сообщалось об атаке ВСУ на нефтепровод «Дружба» с помощью ракетного комплекса «Точка-У». Ракета тогда упала рядом с нефтеперекачивающей станцией «Новозыбков».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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