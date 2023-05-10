Депутаты объяснили значимость военных сборов Депутат Лебедев и Соболев: военные сборы нужны для восстановления навыков по военно-учетной специальности 11 мая 2023 в 03:59 Размер текста - 17 + Евгений Лебедев и Виктор Соболев отметили, что сборы помогут восстановить необходимые навыки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Военные сборы помогут россиянам, служившим в армии, восстановить навыки по военно-учетной специальности. Об этом сообщили депутаты Госдумы Евгений Лебедев и Виктор Соболев. «Граждане, которые служили в армии и имеют военно-учетную специальность, утратили свои навыки. Поэтому решено возобновить эти [военные] сборы», — передает слова Лебедева РБК. Депутат отметил, что с 1990-х годов отсутствовала система сборов. Теперь их периодичность определит Минобороны. «Это не призыв в армию в полном смысле этого слова — это призыв в армию на сборы, где участники проходят краткосрочный курс, маневровое обучение и восстанавливают навыки по своей воинской профессии», — рассказал Лебедев. Он провел аналогию с курсами повышения квалификации. Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев согласился с мнением коллеги. «Людей, которые не служили в армии, приглашать на сборы с целью боевого слаживания не имеет смысла — им еще нужно получить военно-учетную специальность», — поделился он. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан. Он касается граждан, пребывающих в запасе. Военные сборы помогут россиянам, служившим в армии, восстановить навыки по военно-учетной специальности. Об этом сообщили депутаты Госдумы Евгений Лебедев и Виктор Соболев. «Граждане, которые служили в армии и имеют военно-учетную специальность, утратили свои навыки. Поэтому решено возобновить эти [военные] сборы», — передает слова Лебедева РБК. Депутат отметил, что с 1990-х годов отсутствовала система сборов. Теперь их периодичность определит Минобороны. «Это не призыв в армию в полном смысле этого слова — это призыв в армию на сборы, где участники проходят краткосрочный курс, маневровое обучение и восстанавливают навыки по своей воинской профессии», — рассказал Лебедев. Он провел аналогию с курсами повышения квалификации. Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев согласился с мнением коллеги. «Людей, которые не служили в армии, приглашать на сборы с целью боевого слаживания не имеет смысла — им еще нужно получить военно-учетную специальность», — поделился он. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан. Он касается граждан, пребывающих в запасе. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям