Депутаты объяснили значимость военных сборов

Военные сборы помогут россиянам, служившим в армии, восстановить навыки по военно-учетной специальности. Об этом сообщили депутаты Госдумы Евгений Лебедев и Виктор Соболев.
«Граждане, которые служили в армии и имеют военно-учетную специальность, утратили свои навыки. Поэтому решено возобновить эти [военные] сборы», — передает слова Лебедева РБК. Депутат отметил, что с 1990-х годов отсутствовала система сборов. Теперь их периодичность определит Минобороны. «Это не призыв в армию в полном смысле этого слова — это призыв в армию на сборы, где участники проходят краткосрочный курс, маневровое обучение и восстанавливают навыки по своей воинской профессии», — рассказал Лебедев. Он провел аналогию с курсами повышения квалификации.
Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев согласился с мнением коллеги. «Людей, которые не служили в армии, приглашать на сборы с целью боевого слаживания не имеет смысла — им еще нужно получить военно-учетную специальность», — поделился он.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан. Он касается граждан, пребывающих в запасе.
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