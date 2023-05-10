Spectator: Украина рискует потерять ближайшего союзника в Европе 11 мая 2023 в 03:43 Размер текста - 17 + Подавляющее большинство словацких политиков и СМИ настроены проукраински Фото: Официальный сайт президента Украины Украина рискует потерять поддержку Словакии, если к власти придет левый популист Роберт Фицо. По результатам опросов, партия Фицо является фаворитом на победу. Потеря одного из самых верных союзников станет ударом для Киева, поскольку Фицо неоднократно высказывался против военной помощи Украине. «Политический кризис в Словакии дает все шансы для прихода к власти партии, которая наиболее враждебно настроена по отношению к Украине. Выборы, на которых левый популист и скептик в отношении Украины Роберт Фицо является фаворитом на победу, пройдут уже в сентябре», — пишет The Spectator . Подавляющее большинство словацких политиков и СМИ настроены проукраински, а большая часть электората неоднозначно относится к войне. Один противоречивый опрос, проведенный в 2022 году, показал, что половина словаков хотят победы России на Украине. Позиция Роберта Фицо отражает взгляды значительной части населения Словакии. Ясно, что приход к власти Роберта Фицо станет ударом для Украины. Ранее стало известно, что ВВС Украины остались недовольны поставленными Польшей и Словакией истребителями МиГ-29. Об этом заявила Глава Офиса по поддержке перемен Минобороны Украины Юлия Марушевская. Украина рискует потерять поддержку Словакии, если к власти придет левый популист Роберт Фицо. По результатам опросов, партия Фицо является фаворитом на победу. Потеря одного из самых верных союзников станет ударом для Киева, поскольку Фицо неоднократно высказывался против военной помощи Украине. «Политический кризис в Словакии дает все шансы для прихода к власти партии, которая наиболее враждебно настроена по отношению к Украине. Выборы, на которых левый популист и скептик в отношении Украины Роберт Фицо является фаворитом на победу, пройдут уже в сентябре», — пишет The Spectator. Подавляющее большинство словацких политиков и СМИ настроены проукраински, а большая часть электората неоднозначно относится к войне. Один противоречивый опрос, проведенный в 2022 году, показал, что половина словаков хотят победы России на Украине. Позиция Роберта Фицо отражает взгляды значительной части населения Словакии. Ясно, что приход к власти Роберта Фицо станет ударом для Украины. Ранее стало известно, что ВВС Украины остались недовольны поставленными Польшей и Словакией истребителями МиГ-29. Об этом заявила Глава Офиса по поддержке перемен Минобороны Украины Юлия Марушевская. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям