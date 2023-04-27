В Киеве остались недовольны истребителями из Польши и Словакии

Глава Офиса перемен Украины Марушевская: истребители МиГ-29 из Польши и Словакии бесполезны
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Вооруженные силы Украины. stock, украина, миг-29, ВСУ, stock
Украине не нужны старые МиГ-29, заявила Юлия Марушевская Фото:
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ВВС Украины остались недовольны поставленными Польшей и Словакией истребителями МиГ-29. Об этом заявила Глава Офиса по поддержке перемен Минобороны Украины Юлия Марушевская.

«Здорово, что „МиГи“ пришли из Словакии и Польши, но, на самом деле, они не очень помогают. В основном это количество, но не качество», — передает слова Марушевской американский журнал The Daily Beast в своем материале. По ее словам, поставки МиГ-29 совсем не меняют ситуацию на поле боя. Марушевская добавила, что Украине нужны F-16, а не старые истребители.

Ранее Словакия получила согласие Польши на совместную передачу МиГ-29 Украине, передает RT. Позже Словакия передала все свои 13 истребителей, пишет «Национальная служба новостей».

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ВВС Украины остались недовольны поставленными Польшей и Словакией истребителями МиГ-29. Об этом заявила Глава Офиса по поддержке перемен Минобороны Украины Юлия Марушевская. «Здорово, что „МиГи“ пришли из Словакии и Польши, но, на самом деле, они не очень помогают. В основном это количество, но не качество», — передает слова Марушевской американский журнал The Daily Beast в своем материале. По ее словам, поставки МиГ-29 совсем не меняют ситуацию на поле боя. Марушевская добавила, что Украине нужны F-16, а не старые истребители. Ранее Словакия получила согласие Польши на совместную передачу МиГ-29 Украине, передает RT. Позже Словакия передала все свои 13 истребителей, пишет «Национальная служба новостей».
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