10 мая 2023

Тюменским строителям не хватит качественного кирпича

© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка строительных материалов Build Ural 2023. Екатеринбург, строительный материал, кирпич
Дефицит может возникнуть из-за проблем с оборудованием у российских производителей Фото:

Тюменские строители будут вынуждены замедлить темпы возведения жилья из-за нехватки качественного кирпича. Об этом на правах анонимности рассказал URA.RU работник одной из компаний, строящих дома в Тюменской области.

«В ближайшее время ждем дефицита различный строительных материалов, в том числе и качественного кирпича. Многие технологии в России используются западные, конвейеры и оборудование иностранное. Сейчас его некому обслуживать, оно понемногу начинает простаивать. А отечественного оборудования для производства материалов немного», — пояснил URA.RU источник.

Так же он отметил, что в ближайшее время может не хватить качественного стекла, различных панелей, качественных красителей. «Возможно, проблем не будет с цементом и песком, но это мало утешает», — добавил собеседник URA.RU.

Агентство направило запросы в правительство Тюменской области и Минстрой РФ. На момент публикации ответы ожидаются.

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Тюменские строители будут вынуждены замедлить темпы возведения жилья из-за нехватки качественного кирпича. Об этом на правах анонимности рассказал URA.RU работник одной из компаний, строящих дома в Тюменской области. «В ближайшее время ждем дефицита различный строительных материалов, в том числе и качественного кирпича. Многие технологии в России используются западные, конвейеры и оборудование иностранное. Сейчас его некому обслуживать, оно понемногу начинает простаивать. А отечественного оборудования для производства материалов немного», — пояснил URA.RU источник. Так же он отметил, что в ближайшее время может не хватить качественного стекла, различных панелей, качественных красителей. «Возможно, проблем не будет с цементом и песком, но это мало утешает», — добавил собеседник URA.RU. Агентство направило запросы в правительство Тюменской области и Минстрой РФ. На момент публикации ответы ожидаются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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