Тюменским строителям не хватит качественного кирпича

Дефицит может возникнуть из-за проблем с оборудованием у российских производителей Фото: Илья Московец © URA.RU

Тюменские строители будут вынуждены замедлить темпы возведения жилья из-за нехватки качественного кирпича. Об этом на правах анонимности рассказал URA.RU работник одной из компаний, строящих дома в Тюменской области.

«В ближайшее время ждем дефицита различный строительных материалов, в том числе и качественного кирпича. Многие технологии в России используются западные, конвейеры и оборудование иностранное. Сейчас его некому обслуживать, оно понемногу начинает простаивать. А отечественного оборудования для производства материалов немного», — пояснил URA.RU источник.

Так же он отметил, что в ближайшее время может не хватить качественного стекла, различных панелей, качественных красителей. «Возможно, проблем не будет с цементом и песком, но это мало утешает», — добавил собеседник URA.RU.

Агентство направило запросы в правительство Тюменской области и Минстрой РФ. На момент публикации ответы ожидаются.