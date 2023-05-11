Онколог рассказал, кто находится в группе повышенного риска заболевания раком

Онколог Капосов: генетика является фактором повышенного риска развития рака

11 мая 2023 в 09:12 Размер текста - 17 +

Если у близкого родственника был рак, желательно обратиться к врачу Фото: Анна Майорова © URA.RU Фактором, повышающим риск развития онкозаболеваний являются мутации, передающиеся по наследству. Об этом заявил замдиректора Института онкологии Европейского медицинского центра (ЕМС), онколог Павел Копосов. «Ежедневно в организме каждого человека образуется несколько сотен тысяч таких клеток. Наш иммунитет активно борется с ними. В какой-то момент происходит сбой, после чего начинается процесс образования раковой опухоли. <…> Есть определенные виды мутаций, которые больше, чем остальные, повышают риск развития злокачественных опухолей, и они могут передаваться по наследству, от родителей к детям», — рассказал Павел Копосов « Газете.Ru ». Специалист также уточнил, что предрасположенность к раку может передаваться и через поколение, то есть от бабушек и дедушек. По словам доктора, самыми изученными мутациями являются BRCA1 и BRCA2, способствующие развитию рака молочной железы, яичников, а также предстательной и поджелудочной железы. Онколог отметил, что если у кого-то из близких родственников было онкологическое заболевание, желательно пройти генетическое тестирование. При обнаружении злокачественных клеток врач призывает не впадать в панику, так как в условиях современной медицины такие новообразования в большинстве случаев излечиваются полностью. Ранее Копосов рассказал, что для обнаружения рака на ранних стадиях необходимо регулярно проводить скрининги и профилактические осмотры у специалистов. Также врач отметил, что для определения разных видов онкозаболеваний лучше посещать узких специалистов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Фактором, повышающим риск развития онкозаболеваний являются мутации, передающиеся по наследству. Об этом заявил замдиректора Института онкологии Европейского медицинского центра (ЕМС), онколог Павел Копосов. «Ежедневно в организме каждого человека образуется несколько сотен тысяч таких клеток. Наш иммунитет активно борется с ними. В какой-то момент происходит сбой, после чего начинается процесс образования раковой опухоли. <…> Есть определенные виды мутаций, которые больше, чем остальные, повышают риск развития злокачественных опухолей, и они могут передаваться по наследству, от родителей к детям», — рассказал Павел Копосов «Газете.Ru». Специалист также уточнил, что предрасположенность к раку может передаваться и через поколение, то есть от бабушек и дедушек. По словам доктора, самыми изученными мутациями являются BRCA1 и BRCA2, способствующие развитию рака молочной железы, яичников, а также предстательной и поджелудочной железы. Онколог отметил, что если у кого-то из близких родственников было онкологическое заболевание, желательно пройти генетическое тестирование. При обнаружении злокачественных клеток врач призывает не впадать в панику, так как в условиях современной медицины такие новообразования в большинстве случаев излечиваются полностью. Ранее Копосов рассказал, что для обнаружения рака на ранних стадиях необходимо регулярно проводить скрининги и профилактические осмотры у специалистов. Также врач отметил, что для определения разных видов онкозаболеваний лучше посещать узких специалистов.