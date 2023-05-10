Грибник нашел цветущую землянику в лесу Аргаяшского района Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В лесу Аргаяшского района (Челябинская область) зацвела земляника. Фотографиями распускающейся зелени поделился местный грибник.

«Прокатился по своим местам на разведку за сморчками, пока тихо. Встретил цветущую землянику и много-много зелени. Аргаяшский район», — пишет Вадим И. в паблике «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте».

За прогулку мужчина отыскал один сморчок. Он отметил, что в лесу «красота»: все цветет и пахнет.

Мужчина нашел цветущую землянику отправившись за грибами фото: Вадим И. в паблике «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте».

Грибник отметил запах цветения в лесу фото: Вадим И. в паблике «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте».