Грибник нашел цветущую землянику в лесу Аргаяшского района
В лесу Аргаяшского района (Челябинская область) зацвела земляника. Фотографиями распускающейся зелени поделился местный грибник.
«Прокатился по своим местам на разведку за сморчками, пока тихо. Встретил цветущую землянику и много-много зелени. Аргаяшский район», — пишет Вадим И. в паблике «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте».
За прогулку мужчина отыскал один сморчок. Он отметил, что в лесу «красота»: все цветет и пахнет.
Мужчина нашел цветущую землянику отправившись за грибами
Грибник отметил запах цветения в лесу
За прогулку в лесу мужчина нашел только один сморчок
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