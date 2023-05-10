10 мая 2023

В челябинских лесах расцвела земляника. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Гилевская роща. Тюмень, лето, земляника
Грибник нашел цветущую землянику в лесу Аргаяшского района Фото:

В лесу Аргаяшского района (Челябинская область) зацвела земляника. Фотографиями распускающейся зелени поделился местный грибник.

«Прокатился по своим местам на разведку за сморчками, пока тихо. Встретил цветущую землянику и много-много зелени. Аргаяшский район», — пишет Вадим И. в паблике «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте».

За прогулку мужчина отыскал один сморчок. Он отметил, что в лесу «красота»: все цветет и пахнет.

Мужчина нашел цветущую землянику отправившись за грибами
Мужчина нашел цветущую землянику отправившись за грибами
Грибник отметил запах цветения в лесу
Грибник отметил запах цветения в лесу
За прогулку в лесу мужчина нашел только один сморчок
За прогулку в лесу мужчина нашел только один сморчок

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В лесу Аргаяшского района (Челябинская область) зацвела земляника. Фотографиями распускающейся зелени поделился местный грибник. «Прокатился по своим местам на разведку за сморчками, пока тихо. Встретил цветущую землянику и много-много зелени. Аргаяшский район», — пишет Вадим И. в паблике «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте». За прогулку мужчина отыскал один сморчок. Он отметил, что в лесу «красота»: все цветет и пахнет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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