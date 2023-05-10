10 мая 2023

Пермская учительница нашла взрывчатку в полене

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды поселка. Покча, деревенская жизнь, памятник деревянного зодчества, поленница дров, покча
Опасная находка поджидала пермячку в поленнице Фото:

Учительница из Пермского края обнаружила в дровах взрывчатку. Более 40 граммов опасного вещества было спрятано в полене.

«Взрывчатка была спрятана в полене длиной 75 сантиметров. Там было сделано углубление, куда вставлен бумажный цилиндр, одна из сторон которого закреплена металлическими скобками. В цилиндре находились гранулы диаметром 1,5 мм. По данным экспертизы, гранулы оказались взрывчаткой весом в 45 граммов», — передает telegram-канал SHOT. Взрывчатка могла взорваться, когда учительница бы отправила его в печку.

Бдительная учительница, обнаружив взрывчатку, вызвала полицию. Сейчас правоохранительные органы выясняют каким образом вещество могло оказаться в полене. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю URA.RU сообщили, что в ближайшее время прокомментируют произошедшее.

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Учительница из Пермского края обнаружила в дровах взрывчатку. Более 40 граммов опасного вещества было спрятано в полене. «Взрывчатка была спрятана в полене длиной 75 сантиметров. Там было сделано углубление, куда вставлен бумажный цилиндр, одна из сторон которого закреплена металлическими скобками. В цилиндре находились гранулы диаметром 1,5 мм. По данным экспертизы, гранулы оказались взрывчаткой весом в 45 граммов», — передает telegram-канал SHOT. Взрывчатка могла взорваться, когда учительница бы отправила его в печку. Бдительная учительница, обнаружив взрывчатку, вызвала полицию. Сейчас правоохранительные органы выясняют каким образом вещество могло оказаться в полене. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю URA.RU сообщили, что в ближайшее время прокомментируют произошедшее.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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