Пермская учительница нашла взрывчатку в полене

11 мая 2023 в 11:10 Размер текста - 17 +

Опасная находка поджидала пермячку в поленнице Фото: Сергей Русанов © URA.RU Учительница из Пермского края обнаружила в дровах взрывчатку. Более 40 граммов опасного вещества было спрятано в полене. «Взрывчатка была спрятана в полене длиной 75 сантиметров. Там было сделано углубление, куда вставлен бумажный цилиндр, одна из сторон которого закреплена металлическими скобками. В цилиндре находились гранулы диаметром 1,5 мм. По данным экспертизы, гранулы оказались взрывчаткой весом в 45 граммов», — передает telegram-канал SHOT. Взрывчатка могла взорваться, когда учительница бы отправила его в печку. Бдительная учительница, обнаружив взрывчатку, вызвала полицию. Сейчас правоохранительные органы выясняют каким образом вещество могло оказаться в полене. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю URA.RU сообщили, что в ближайшее время прокомментируют произошедшее.

Учительница из Пермского края обнаружила в дровах взрывчатку. Более 40 граммов опасного вещества было спрятано в полене. «Взрывчатка была спрятана в полене длиной 75 сантиметров. Там было сделано углубление, куда вставлен бумажный цилиндр, одна из сторон которого закреплена металлическими скобками. В цилиндре находились гранулы диаметром 1,5 мм. По данным экспертизы, гранулы оказались взрывчаткой весом в 45 граммов», — передает telegram-канал SHOT. Взрывчатка могла взорваться, когда учительница бы отправила его в печку. Бдительная учительница, обнаружив взрывчатку, вызвала полицию. Сейчас правоохранительные органы выясняют каким образом вещество могло оказаться в полене. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю URA.RU сообщили, что в ближайшее время прокомментируют произошедшее.