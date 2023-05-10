10 мая 2023

Мужчина в форме МЧС плевался и кидался пиццей в лифте тюменской многоэтажки. Видео

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Пресс-тур на объекты, где идет замена лифтов по региональной программе капремонта МКД. Екатеринбург, лифт, жилой дом, подъезд, спальный район
Инцидент произошел в лифте тюменской многоэтажки по адресу Раушана Абдуллина 6/1 Фото:

В Тюмени мужчина в форме сотрудника МЧС устроил дебош в лифте многоэтажки по адресу Раушана Абдуллина 6/1: сначала он начал там плеваться, а затем — разбрасывать куски пиццы. Об этом местные жители рассказали в паблике «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте». Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения.

«Вот как сотрудник МЧС ведет себя в нерабочее время в одном из ЖК нашего города. Анонимно», — сообщил автор публикации, приложив подтверждающее видео.

В комментариях к записи пользователи резко осудили поведение мужчины в форме. «Смотреть противно», — написала Екатерина Пухова. «Настоящий мчсник сейчас тушит пожары и спасает жизни, а не гадит, как он. Походу, штабной. Сидит, листочки расписывает», — предположил Эдуард Минасян. «Выглядит как постанова какая-то. Эту форму можно в любом военторге купить. Были же видео с полицейскими подобные. Не хочется верить, что это реальный сотрудник МЧС», — добавил Владимир Константинов.

В пресс-службу ГУ МЧС по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

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В Тюмени мужчина в форме сотрудника МЧС устроил дебош в лифте многоэтажки по адресу Раушана Абдуллина 6/1: сначала он начал там плеваться, а затем — разбрасывать куски пиццы. Об этом местные жители рассказали в паблике «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте». Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения. «Вот как сотрудник МЧС ведет себя в нерабочее время в одном из ЖК нашего города. Анонимно», — сообщил автор публикации, приложив подтверждающее видео. В комментариях к записи пользователи резко осудили поведение мужчины в форме. «Смотреть противно», — написала Екатерина Пухова. «Настоящий мчсник сейчас тушит пожары и спасает жизни, а не гадит, как он. Походу, штабной. Сидит, листочки расписывает», — предположил Эдуард Минасян. «Выглядит как постанова какая-то. Эту форму можно в любом военторге купить. Были же видео с полицейскими подобные. Не хочется верить, что это реальный сотрудник МЧС», — добавил Владимир Константинов. В пресс-службу ГУ МЧС по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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