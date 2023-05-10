В Тюмени мужчина в форме сотрудника МЧС устроил дебош в лифте многоэтажки по адресу Раушана Абдуллина 6/1: сначала он начал там плеваться, а затем — разбрасывать куски пиццы. Об этом местные жители рассказали в паблике «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте». Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения.
«Вот как сотрудник МЧС ведет себя в нерабочее время в одном из ЖК нашего города. Анонимно», — сообщил автор публикации, приложив подтверждающее видео.
В комментариях к записи пользователи резко осудили поведение мужчины в форме. «Смотреть противно», — написала Екатерина Пухова. «Настоящий мчсник сейчас тушит пожары и спасает жизни, а не гадит, как он. Походу, штабной. Сидит, листочки расписывает», — предположил Эдуард Минасян. «Выглядит как постанова какая-то. Эту форму можно в любом военторге купить. Были же видео с полицейскими подобные. Не хочется верить, что это реальный сотрудник МЧС», — добавил Владимир Константинов.
В пресс-службу ГУ МЧС по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
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