Мужчина в форме МЧС плевался и кидался пиццей в лифте тюменской многоэтажки. Видео

11 мая 2023 в 12:28 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел в лифте тюменской многоэтажки по адресу Раушана Абдуллина 6/1 Фото: Анна Майорова © URA.RU В Тюмени мужчина в форме сотрудника МЧС устроил дебош в лифте многоэтажки по адресу Раушана Абдуллина 6/1: сначала он начал там плеваться, а затем — разбрасывать куски пиццы. Об этом местные жители рассказали в паблике «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте». Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения. «Вот как сотрудник МЧС ведет себя в нерабочее время в одном из ЖК нашего города. Анонимно», — сообщил автор публикации, приложив подтверждающее видео. В комментариях к записи пользователи резко осудили поведение мужчины в форме. «Смотреть противно», — написала Екатерина Пухова. «Настоящий мчсник сейчас тушит пожары и спасает жизни, а не гадит, как он. Походу, штабной. Сидит, листочки расписывает», — предположил Эдуард Минасян. «Выглядит как постанова какая-то. Эту форму можно в любом военторге купить. Были же видео с полицейскими подобные. Не хочется верить, что это реальный сотрудник МЧС», — добавил Владимир Константинов. В пресс-службу ГУ МЧС по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

В Тюмени мужчина в форме сотрудника МЧС устроил дебош в лифте многоэтажки по адресу Раушана Абдуллина 6/1: сначала он начал там плеваться, а затем — разбрасывать куски пиццы. Об этом местные жители рассказали в паблике «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте». Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения. «Вот как сотрудник МЧС ведет себя в нерабочее время в одном из ЖК нашего города. Анонимно», — сообщил автор публикации, приложив подтверждающее видео. В комментариях к записи пользователи резко осудили поведение мужчины в форме. «Смотреть противно», — написала Екатерина Пухова. «Настоящий мчсник сейчас тушит пожары и спасает жизни, а не гадит, как он. Походу, штабной. Сидит, листочки расписывает», — предположил Эдуард Минасян. «Выглядит как постанова какая-то. Эту форму можно в любом военторге купить. Были же видео с полицейскими подобные. Не хочется верить, что это реальный сотрудник МЧС», — добавил Владимир Константинов. В пресс-службу ГУ МЧС по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.