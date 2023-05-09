В Кургане назвали стройматериалы, на которые повысится спрос из-за масштабных пожаров

В Курганской области из-за пожаров ожидается дефицит пиломатериалов и металла

10 мая 2023 в 16:31 Размер текста - 17 +

В Курганской области из-за пожаров ожидают дефицит стройматериалов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области из-за масштабных пожаров ожидают дефицит пиломатериалов, газобетона и металла. Об этом URA.RU рассказали источники из сферы бизнеса. «В Курганской области сгорели сотни домов и тысячи строений. На фоне пожаров ожидается нехватка пиломатериала, ориентированно-стружечных плит (ОСП), металла», — рассказал источник. Еще один инсайдер отметил, что люди могут столкнуться с дефицитом газобетона. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области в масштабных пожарах сгорели более 500 жилых домов и свыше 4700 строений. Замгубернатора региона Владимир Архипов заявлял, что в поселке Юлдус Шадринского округа, который пострадал больше всех, начнут заново строить дома погорельцам. На эти цели пострадавшим в пожарах выделят жилищные сертификаты и субсидии. Также сообщалось, что застройщики ожидают, что погорельцы будут покупать новостройки вместо «вторички».

В Курганской области из-за масштабных пожаров ожидают дефицит пиломатериалов, газобетона и металла. Об этом URA.RU рассказали источники из сферы бизнеса. «В Курганской области сгорели сотни домов и тысячи строений. На фоне пожаров ожидается нехватка пиломатериала, ориентированно-стружечных плит (ОСП), металла», — рассказал источник. Еще один инсайдер отметил, что люди могут столкнуться с дефицитом газобетона. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области в масштабных пожарах сгорели более 500 жилых домов и свыше 4700 строений. Замгубернатора региона Владимир Архипов заявлял, что в поселке Юлдус Шадринского округа, который пострадал больше всех, начнут заново строить дома погорельцам. На эти цели пострадавшим в пожарах выделят жилищные сертификаты и субсидии. Также сообщалось, что застройщики ожидают, что погорельцы будут покупать новостройки вместо «вторички».