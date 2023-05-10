В Тюменской области сгорели десятки дач

11 мая 2023 в 12:36 Размер текста - 17 +

Пожар в СНТ «Энергостроитель» произошел 7 мая (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В тобольском СНТ (Тюменская область) в результате пожаров сгорели 74 дачи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. «На вчерашний день известно о 74 дачных домах, уничтоженных огнем, а также о двух транспортных средствах», — сообщили изданию 72.ru в ведомстве. Там также добавили, что назначение сгоревших построек сейчас уточняется. Агентство URA.RU обратилось в пресс-службу МЧС по региону, однако там не ответили на звонок. Ранее URA.RU писало, что в тобольском СНТ «Энергостроитель» сгорели более 30 зданий. Ситуацию осложнял сильный ветер и сухая погода. О пострадавших не сообщается.

В тобольском СНТ (Тюменская область) в результате пожаров сгорели 74 дачи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. «На вчерашний день известно о 74 дачных домах, уничтоженных огнем, а также о двух транспортных средствах», — сообщили изданию 72.ru в ведомстве. Там также добавили, что назначение сгоревших построек сейчас уточняется. Агентство URA.RU обратилось в пресс-службу МЧС по региону, однако там не ответили на звонок. Ранее URA.RU писало, что в тобольском СНТ «Энергостроитель» сгорели более 30 зданий. Ситуацию осложнял сильный ветер и сухая погода. О пострадавших не сообщается.