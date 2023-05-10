В Тюменской области сгорели десятки дач

Пожар в СНТ «Энергостроитель» произошел 7 мая (архивное фото)
В тобольском СНТ (Тюменская область) в результате пожаров сгорели 74 дачи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
«На вчерашний день известно о 74 дачных домах, уничтоженных огнем, а также о двух транспортных средствах», — сообщили изданию 72.ru в ведомстве. Там также добавили, что назначение сгоревших построек сейчас уточняется. Агентство URA.RU обратилось в пресс-службу МЧС по региону, однако там не ответили на звонок.
Ранее URA.RU писало, что в тобольском СНТ «Энергостроитель» сгорели более 30 зданий. Ситуацию осложнял сильный ветер и сухая погода. О пострадавших не сообщается.
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