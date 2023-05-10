10 мая 2023

В Тюменской области сгорели десятки дач

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар. Тюмень, пожар, огонь, горящий дом
Пожар в СНТ «Энергостроитель» произошел 7 мая (архивное фото) Фото:

В тобольском СНТ (Тюменская область) в результате пожаров сгорели 74 дачи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

«На вчерашний день известно о 74 дачных домах, уничтоженных огнем, а также о двух транспортных средствах», — сообщили изданию 72.ru в ведомстве. Там также добавили, что назначение сгоревших построек сейчас уточняется. Агентство URA.RU обратилось в пресс-службу МЧС по региону, однако там не ответили на звонок.

Ранее URA.RU писало, что в тобольском СНТ «Энергостроитель» сгорели более 30 зданий. Ситуацию осложнял сильный ветер и сухая погода. О пострадавших не сообщается.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В тобольском СНТ (Тюменская область) в результате пожаров сгорели 74 дачи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. «На вчерашний день известно о 74 дачных домах, уничтоженных огнем, а также о двух транспортных средствах», — сообщили изданию 72.ru в ведомстве. Там также добавили, что назначение сгоревших построек сейчас уточняется. Агентство URA.RU обратилось в пресс-службу МЧС по региону, однако там не ответили на звонок. Ранее URA.RU писало, что в тобольском СНТ «Энергостроитель» сгорели более 30 зданий. Ситуацию осложнял сильный ветер и сухая погода. О пострадавших не сообщается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...