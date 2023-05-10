Челябинский школьник покончил с собой

11 мая 2023 в 12:42 Размер текста - 17 +

Приехавшие медики констатировали смерть школьника Фото: Анна Майорова © URA.RU В Еманжелинске (Челябинская область) 14-летний школьник покончил с собой. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, мальчик заканчивал седьмой класс. «Труп мальчика нашли во дворе частного дома. В настоящее время выясняются причины, толкнувшие школьника на данный поступок», — рассказал источник. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. В начале мая первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт провела ряд встреч в Аргаяшском районе по вопросам детского и подросткового суицида. По ее словам, статистика в районе по данному показателю неутешительная.

В Еманжелинске (Челябинская область) 14-летний школьник покончил с собой. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, мальчик заканчивал седьмой класс. «Труп мальчика нашли во дворе частного дома. В настоящее время выясняются причины, толкнувшие школьника на данный поступок», — рассказал источник. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. В начале мая первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт провела ряд встреч в Аргаяшском районе по вопросам детского и подросткового суицида. По ее словам, статистика в районе по данному показателю неутешительная.