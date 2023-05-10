10 мая 2023

Челябинский школьник покончил с собой

© Служба новостей «URA.RU»
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Приехавшие медики констатировали смерть школьника Фото:

В Еманжелинске (Челябинская область) 14-летний школьник покончил с собой. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, мальчик заканчивал седьмой класс.

«Труп мальчика нашли во дворе частного дома. В настоящее время выясняются причины, толкнувшие школьника на данный поступок», — рассказал источник.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В начале мая первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт провела ряд встреч в Аргаяшском районе по вопросам детского и подросткового суицида. По ее словам, статистика в районе по данному показателю неутешительная.

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В Еманжелинске (Челябинская область) 14-летний школьник покончил с собой. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, мальчик заканчивал седьмой класс. «Труп мальчика нашли во дворе частного дома. В настоящее время выясняются причины, толкнувшие школьника на данный поступок», — рассказал источник. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. В начале мая первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт провела ряд встреч в Аргаяшском районе по вопросам детского и подросткового суицида. По ее словам, статистика в районе по данному показателю неутешительная.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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