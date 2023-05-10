Челябинский школьник покончил с собой

В Еманжелинске (Челябинская область) 14-летний школьник покончил с собой. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, мальчик заканчивал седьмой класс.
«Труп мальчика нашли во дворе частного дома. В настоящее время выясняются причины, толкнувшие школьника на данный поступок», — рассказал источник.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
В начале мая первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт провела ряд встреч в Аргаяшском районе по вопросам детского и подросткового суицида. По ее словам, статистика в районе по данному показателю неутешительная.
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