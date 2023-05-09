09 мая 2023

Пермский театр оперы и балета покидает генеральный директор

Гендиректор Пермской оперы Довлет Анзароков покидает пост
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Перми. г. Пермь, театр оперы и балета, красная линия, пермь, зеленая линия
Пермская опера осталась без генерального директора Фото:

Пермский театр оперы и балета прощается с генеральным директором Довлетом Анзароковым. Сегодня, 10 мая, его последний рабочий день, сообщил источник URA.RU в театре.

«Анзароков сегодня работает последний день. Коллектив театра уже пригласили на церемонию прощания с ним», — рассказал собеседник агентства. В минкультуры Пермского края информацию подтвердили. Исполнять обязанности гендиректора будет Татьяна Гущина, которая занимает пост финансового директора.

Довлет Анзароков был назначен генеральным директором Пермского театра оперы и балета им. П.И. Чайковского 30 апреля 2021 года. Он стал самым богатым среди руководителей учреждений, подведомственных министерству культуры края. В декабре 2021 года театр покинул главный дирижер Артем Абашев, который объяснил решение конфликтом с Анзароковым.

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Пермский театр оперы и балета прощается с генеральным директором Довлетом Анзароковым. Сегодня, 10 мая, его последний рабочий день, сообщил источник URA.RU в театре. «Анзароков сегодня работает последний день. Коллектив театра уже пригласили на церемонию прощания с ним», — рассказал собеседник агентства. В минкультуры Пермского края информацию подтвердили. Исполнять обязанности гендиректора будет Татьяна Гущина, которая занимает пост финансового директора. Довлет Анзароков был назначен генеральным директором Пермского театра оперы и балета им. П.И. Чайковского 30 апреля 2021 года. Он стал самым богатым среди руководителей учреждений, подведомственных министерству культуры края. В декабре 2021 года театр покинул главный дирижер Артем Абашев, который объяснил решение конфликтом с Анзароковым.
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