Свердловские власти выбрали страну-союзника для борьбы с санкциями

Свердловская область договорилась о расширении сотрудничества с Арменией

Вагаршак Арутюнян и Евгений Куйвашев обсудили отношения Армении и Свердловской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Свердловская область нарастит экономическое и социальное сотрудничество с Арменией. В условиях санкций Урал будет развивать торговлю и туризм с дружественной страной. Об этом на встрече в Екатеринбурге договорились губернатор Евгений Куйвашев и чрезвычайный посол республики в РФ Вагаршак Арутюнян, передает корреспондент URA.RU.

«С господином послом мы обсуждали сотрудничество в сфере промышленности, гуманитарной сфере и подготовке квалифицированных кадров. У нас есть возможность увеличить наше взаимодействие, тем более делегация Республики Армении ежегодно прибывает на нашу [промышленную] выставку „Иннопром“. <…> И для нас крайне важно развивать сотрудничество в сфере туризма — наших армянских друзей мы приглашаем посещать Урал», — рассказал Куйвашев по итогам встречи.

Губернатор подчеркнул, что Свердловская область и Армения «давно и плодотворно» сотрудничают: например, по итогам 2022 года взаимный товарооборот увеличился в полтора раза. Арутюнян, в свою очередь, заметил, что у Армении выстроено сотрудничество с 70 регионами, однако Свердловская область «отличается в лучшую сторону». Посол пообещал составить план взаимодействия, чтобы повысить показатели «по всем направлениям».

Армения — не первая страна, с которой свердловские власти договорились нарастить сотрудничество в условиях санкций. В апреле 2022-го такое соглашение было достигнуто с Белоруссией. С этого момента область ведет торгово-экономическое и научно-техническое партнерство с республикой на особых условиях.