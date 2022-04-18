Свердловская область нашла страну-союзника для борьбы с санкциями

Белорусский вице-премьер Юрий Назаров и Евгений Куйвашев договорились о сотрудничестве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев на встрече в Екатеринбурге заключил соглашение о сотрудничестве с Белоруссией. Договор позволит региону на фоне западных санкций вести с республикой торгово-экономическое и научно-техническое партнерство на особых условиях. Со стороны Белоруссии подпись поставил вице-премьер Юрий Назаров, передает корреспондент URA.RU.

«У нас складываются неплохие связи, за последние пять лет у нас серьезно растет товарооборот. <…> Уже реализованы проекты в части поставок к нам сельхоз техники, растет товарооборот продуктов питания. Мы реализуем кооперацию в области энергетики, обслуживание и установка турбин и ряд других компетенций», — прокомментировал подписание Куйвашев.

По словам Назарова, соглашение в условиях санкций позволит сторонам раскрыть свой потенциал: «Не просто кому-то что-то продать или купить, а вместе произвести. Это плодотворная, кропотливая работа, чтобы мы вместе стали сильнее». Сотрудничество Среднего Урала с Белоруссией продолжается больше 20 лет — первое соглашение было подписано еще в 2001 году. За это время стороны неоднократно навещали друг друга, а в 2019 году Куйвашев встречался с президентом республики Александром Лукашенко.

В середине марта Куйвашев заключил другое соглашение о сотрудничестве в условиях санкций — с губернатором Омской области Александром Бурковым. В рамках договора регионы будут поставлять друг другу необходимые товары и разработки. Аналогичные шаги ранее предлагал уральский полпред Владимир Якушев, призывавший субъекты УрФО к тесному сотрудничеству для борьбы с санкциями.

Санкции по отношению к России со стороны ЕС и США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине по денацификации и демилитаризации. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что западные ограничения, направленные на ухудшение жизни миллионов человек, имеют все признаки агрессии и войны экономическими, политическими и информационными средствами.

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