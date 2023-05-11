Песков: конфискация активов россиян вернется США бумерангом

11 мая 2023 в 15:00 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что конфискация активов россиян вернется бумерангом для США Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле считают, что конфискация активов россиян вернется США бумерангом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, подобные действия подрывают доверия инвесторов и собственников активов, связанных с Соединенными Штатами. «Это прямой ущерб для США, подобные решения бьют по ним самим бумерангом. Нужно посмотреть, есть ли попытки юридически обосновать это решение. Это ничто иное, как посягательство на святое для США право собственности. Это подрывает доверие инвесторов, собственников активов, которые так или иначе связаны с Америкой», — сказал Дмитрий Песков во время конференц-колла. Слова пресс-секретаря передает корреспондент URA.RU. Песков подчеркнул, что без последствий для США такие действия не могут оставаться.



Ранее сообщалось, что Минюст США решило потратить активы предпринимателя и председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева на помощь Украине. Это первый подобный перевод Соединенными Штатами арестованных российских средств.

В Кремле считают, что конфискация активов россиян вернется США бумерангом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, подобные действия подрывают доверия инвесторов и собственников активов, связанных с Соединенными Штатами. «Это прямой ущерб для США, подобные решения бьют по ним самим бумерангом. Нужно посмотреть, есть ли попытки юридически обосновать это решение. Это ничто иное, как посягательство на святое для США право собственности. Это подрывает доверие инвесторов, собственников активов, которые так или иначе связаны с Америкой», — сказал Дмитрий Песков во время конференц-колла. Слова пресс-секретаря передает корреспондент URA.RU. Песков подчеркнул, что без последствий для США такие действия не могут оставаться. Ранее сообщалось, что Минюст США решило потратить активы предпринимателя и председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева на помощь Украине. Это первый подобный перевод Соединенными Штатами арестованных российских средств.