Минюст США посчитало нужным потратить активы Малофеева на помощь Украине

11 мая 2023 в 01:16 Размер текста - 17 +

Министерство юстиции в прошлом году обвинило российского олигарха Константина Малофеева в нарушении санкций Фото: Сергей Русанов © URA.RU Генеральный прокурор США Меррик Гарланд одобрил перевод конфискованных средств российского олигарха, председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева для использования в Украине. Это первый перевод Соединенными штатами арестованных российских средств, но он не будет последним, подчеркнул Гарланд. «Министерство юстиции в прошлом году обвинило российского олигарха Константина Малофеева в нарушении санкций, введенных против России. Олигарх финансировал россиян, пропагандирующих сепаратизм в Крыму. Тогда же было объявлено об аресте миллионов долларов со счета Малофеева», — сообщил Меррик Гарланд. Его слова приводит агентство Reuters . В феврале Гарланд заявил, что эти средства США планируют направить на восстановление Украины. В среду, 11 марта, перевод средств был одобрен. По словам Гарланда, это первые перевод конфискованных российских средств в Украину, но он станет не последним. Ранее суд в США разрешил изъять почти 5,5 млн долларов, связанных с российским предпринимателем, председателем совета директоров группы компаний «Царьград» Константином Малофеевым. Это стало первым постановлением Соединенных Штатов о конфискации активов РФ с начала спецоперации.

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд одобрил перевод конфискованных средств российского олигарха, председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева для использования в Украине. Это первый перевод Соединенными штатами арестованных российских средств, но он не будет последним, подчеркнул Гарланд. «Министерство юстиции в прошлом году обвинило российского олигарха Константина Малофеева в нарушении санкций, введенных против России. Олигарх финансировал россиян, пропагандирующих сепаратизм в Крыму. Тогда же было объявлено об аресте миллионов долларов со счета Малофеева», — сообщил Меррик Гарланд. Его слова приводит агентство Reuters. В феврале Гарланд заявил, что эти средства США планируют направить на восстановление Украины. В среду, 11 марта, перевод средств был одобрен. По словам Гарланда, это первые перевод конфискованных российских средств в Украину, но он станет не последним. Ранее суд в США разрешил изъять почти 5,5 млн долларов, связанных с российским предпринимателем, председателем совета директоров группы компаний «Царьград» Константином Малофеевым. Это стало первым постановлением Соединенных Штатов о конфискации активов РФ с начала спецоперации.