10 мая 2023

Минюст США посчитало нужным потратить активы Малофеева на помощь Украине

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Министерство юстиции в прошлом году обвинило российского олигарха Константина Малофеева в нарушении санкций Фото:

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд одобрил перевод конфискованных средств российского олигарха, председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева для использования в Украине. Это первый перевод Соединенными штатами арестованных российских средств, но он не будет последним, подчеркнул Гарланд.

«Министерство юстиции в прошлом году обвинило российского олигарха Константина Малофеева в нарушении санкций, введенных против России. Олигарх финансировал россиян, пропагандирующих сепаратизм в Крыму. Тогда же было объявлено об аресте миллионов долларов со счета Малофеева», — сообщил Меррик Гарланд. Его слова приводит агентство Reuters.

В феврале Гарланд заявил, что эти средства США планируют направить на восстановление Украины. В среду, 11 марта, перевод средств был одобрен. По словам Гарланда, это первые перевод конфискованных российских средств в Украину, но он станет не последним.

Ранее суд в США разрешил изъять почти 5,5 млн долларов, связанных с российским предпринимателем, председателем совета директоров группы компаний «Царьград» Константином Малофеевым. Это стало первым постановлением Соединенных Штатов о конфискации активов РФ с начала спецоперации.

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Генеральный прокурор США Меррик Гарланд одобрил перевод конфискованных средств российского олигарха, председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева для использования в Украине. Это первый перевод Соединенными штатами арестованных российских средств, но он не будет последним, подчеркнул Гарланд. «Министерство юстиции в прошлом году обвинило российского олигарха Константина Малофеева в нарушении санкций, введенных против России. Олигарх финансировал россиян, пропагандирующих сепаратизм в Крыму. Тогда же было объявлено об аресте миллионов долларов со счета Малофеева», — сообщил Меррик Гарланд. Его слова приводит агентство Reuters. В феврале Гарланд заявил, что эти средства США планируют направить на восстановление Украины. В среду, 11 марта, перевод средств был одобрен. По словам Гарланда, это первые перевод конфискованных российских средств в Украину, но он станет не последним. Ранее суд в США разрешил изъять почти 5,5 млн долларов, связанных с российским предпринимателем, председателем совета директоров группы компаний «Царьград» Константином Малофеевым. Это стало первым постановлением Соединенных Штатов о конфискации активов РФ с начала спецоперации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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