Путин примет тюменского губернатора Моора в Кремле

11 мая 2023 в 15:00 Размер текста - 17 +

Губернатор Моор встретится с Путиным в Кремле перед выборами Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин примет тюменского губернатора Александра Моора в Кремле 11 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на конференц-холле для журналистов. Ожидается, что президент РФ поддержит выдвижение главы региона на новый губернаторский срок в 2023 году. Выборы губернатора Тюменской области состоятся 10 сентября 2023 года.

Президент России Владимир Путин примет тюменского губернатора Александра Моора в Кремле 11 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на конференц-холле для журналистов. Ожидается, что президент РФ поддержит выдвижение главы региона на новый губернаторский срок в 2023 году. Выборы губернатора Тюменской области состоятся 10 сентября 2023 года.