Путин примет тюменского губернатора Моора в Кремле

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Семинар-совещание к заседанию Госсовета. Москва, моор александр
Губернатор Моор встретится с Путиным в Кремле перед выборами Фото:

Президент России Владимир Путин примет тюменского губернатора Александра Моора в Кремле 11 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на конференц-холле для журналистов.

Ожидается, что президент РФ поддержит выдвижение главы региона на новый губернаторский срок в 2023 году. Выборы губернатора Тюменской области состоятся 10 сентября 2023 года.

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Президент России Владимир Путин примет тюменского губернатора Александра Моора в Кремле 11 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на конференц-холле для журналистов. Ожидается, что президент РФ поддержит выдвижение главы региона на новый губернаторский срок в 2023 году. Выборы губернатора Тюменской области состоятся 10 сентября 2023 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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