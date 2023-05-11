Путин примет тюменского губернатора Моора в Кремле

Губернатор Моор встретится с Путиным в Кремле перед выборами
Президент России Владимир Путин примет тюменского губернатора Александра Моора в Кремле 11 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на конференц-холле для журналистов.
Ожидается, что президент РФ поддержит выдвижение главы региона на новый губернаторский срок в 2023 году. Выборы губернатора Тюменской области состоятся 10 сентября 2023 года.
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