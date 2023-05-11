В Челябинске откроют трассу для дрифта и гоночных соревнований

Ночные гонки, приуроченные к открытию трассы, начнутся 12 мая в 20 часов вечера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 12 мая в 20 часов вечера на территории автоспортивного комплекса «Трасса 74» состоится техническое открытие трассы для дрифта и гоночных соревнований. Пройдут ночные гонки, насыщенные драйвом и адреналином. Вход для зрителей и участников мероприятия будет бесплатным, сообщается на сайте мэрии.

«Уже завтра, 12 мая, всех неравнодушных к автоспорту ждут на ночную гонку. На территории «Автокомплекса «Трасса 74» (Северный Луч, 2Д) пройдет техническое открытие трассы для драг рейсинга», — сообщается на сайте.

Также в субботу,13 мая, в 16 часов вечера пройдут соревнования-шоу по дрифт-триалу Джимхана 2023. Гонка будет организована по системе «дуэль» на одинаковых асфальтовых трассах. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в ходе соревнований пилоты в управляемом заносе на максимальной скорости пройдут трассу с препятствиями. Оба участника будут проезжать полноценные зеркальные конфигурации.

Автоспортивный комплекс для дрифта «Трасса 74» находится в черте города на улице Северный Луч, недалеко от рекультивированной свалки. Работы по возведению автокомплекса начались весной 2022 года. На строительство было выделено 160 млн рублей. После открытия челябинские автолюбители получат возможность тренироваться в родном городе на современной трассе международного уровня.