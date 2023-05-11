Президент Путин похвалил Моора за рост населения области

11 мая 2023 в 15:59 Размер текста - 17 +

Моор встретился с президентом РФ в Москве 11 мая Фото: Сергей Русанов © URA.RU Президент России Владимир Путин похвалил тюменского губернатора Александра Моора за успехи в демографии. Об этом глава государства 11 мая заявил во время встречи с Моором в Москве, которая транслируется телеканалом «Россия-24». «„У вас [в области] постоянный рост численности населения. Не многие регионы могут этим похвастаться“, — отметил президент России». Моор ответил, что положительную динамику населения можно отследить на примере Тюмени. «Если в 2009 году в областном центре проживало 600 тысяч человек, то в 2022 году — уже 850 тысяч», — сообщил губернатор.

Президент России Владимир Путин похвалил тюменского губернатора Александра Моора за успехи в демографии. Об этом глава государства 11 мая заявил во время встречи с Моором в Москве, которая транслируется телеканалом «Россия-24». «„У вас [в области] постоянный рост численности населения. Не многие регионы могут этим похвастаться“, — отметил президент России». Моор ответил, что положительную динамику населения можно отследить на примере Тюмени. «Если в 2009 году в областном центре проживало 600 тысяч человек, то в 2022 году — уже 850 тысяч», — сообщил губернатор.