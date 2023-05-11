Президент Путин похвалил Моора за рост населения области

Моор встретился с президентом РФ в Москве 11 мая
Президент России Владимир Путин похвалил тюменского губернатора Александра Моора за успехи в демографии. Об этом глава государства 11 мая заявил во время встречи с Моором в Москве, которая транслируется телеканалом «Россия-24».
«„У вас [в области] постоянный рост численности населения. Не многие регионы могут этим похвастаться“, — отметил президент России».
Моор ответил, что положительную динамику населения можно отследить на примере Тюмени. «Если в 2009 году в областном центре проживало 600 тысяч человек, то в 2022 году — уже 850 тысяч», — сообщил губернатор.
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