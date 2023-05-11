Мэрия Челябинска объявила торги на аренду земли под строительство высоток в Чурилово. Скрин

11 мая 2023 в 16:26 Размер текста - 17 +

Стартовая цена лота (размер ежегодной арендной платы) — 7 млн 110 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэрия Челябинска выставила на торги право заключения договора аренды земельного участка в микрорайоне «Яблочный» в Чурилово под строительство многоэтажных зданий. Стартовая цена лота (размер ежегодной арендной платы) составляет 7 млн 110 тысяч рублей. Заявки от застройщиков принимаются до 6 июня, торги начнутся 8 июня, сообщается на сайте мэрии. «Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка площадью 11 тысяч 473 квадратных метров. Участок находится в Тракторозаводском районе Челябинска, микрорайон „Яблочный“, улица Самохина 1-я (строительный).Задаток для участия в аукционе — 3 млн 555 тысяч 397 рублей», — сообщается в документации на сайте. Согласно виду разрешенного использования, на территории можно возвести два жилых многоэтажных дома со встроенно-пристроенными помещениями на первом этаже. Также к условно-разрешенным видам использования участка относятся магазины. Территория расположена недалеко от школы, детских садов и садовых товариществ. Ранее власти Челябинска запланировали выставить на аукцион землю под строительство двух высоток площадью 11 473 квадратных метра в Чурилово. На данный момент кадастровая стоимость участка составляет более 41 млн 742 тысяч рублей. Земельный учатсок расположен вблизи социально-значимых объектов, высоток, недалеко от садовых товариществ Скрин: публичная кадастровая карта

Мэрия Челябинска выставила на торги право заключения договора аренды земельного участка в микрорайоне «Яблочный» в Чурилово под строительство многоэтажных зданий. Стартовая цена лота (размер ежегодной арендной платы) составляет 7 млн 110 тысяч рублей. Заявки от застройщиков принимаются до 6 июня, торги начнутся 8 июня, сообщается на сайте мэрии. «Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка площадью 11 тысяч 473 квадратных метров. Участок находится в Тракторозаводском районе Челябинска, микрорайон „Яблочный“, улица Самохина 1-я (строительный).Задаток для участия в аукционе — 3 млн 555 тысяч 397 рублей», — сообщается в документации на сайте. Согласно виду разрешенного использования, на территории можно возвести два жилых многоэтажных дома со встроенно-пристроенными помещениями на первом этаже. Также к условно-разрешенным видам использования участка относятся магазины. Территория расположена недалеко от школы, детских садов и садовых товариществ. Ранее власти Челябинска запланировали выставить на аукцион землю под строительство двух высоток площадью 11 473 квадратных метра в Чурилово. На данный момент кадастровая стоимость участка составляет более 41 млн 742 тысяч рублей.