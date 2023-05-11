Мэрия Челябинска выставила на торги право заключения договора аренды земельного участка в микрорайоне «Яблочный» в Чурилово под строительство многоэтажных зданий. Стартовая цена лота (размер ежегодной арендной платы) составляет 7 млн 110 тысяч рублей. Заявки от застройщиков принимаются до 6 июня, торги начнутся 8 июня, сообщается на сайте мэрии.
«Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка площадью 11 тысяч 473 квадратных метров. Участок находится в Тракторозаводском районе Челябинска, микрорайон „Яблочный“, улица Самохина 1-я (строительный).Задаток для участия в аукционе — 3 млн 555 тысяч 397 рублей», — сообщается в документации на сайте.
Согласно виду разрешенного использования, на территории можно возвести два жилых многоэтажных дома со встроенно-пристроенными помещениями на первом этаже. Также к условно-разрешенным видам использования участка относятся магазины. Территория расположена недалеко от школы, детских садов и садовых товариществ.
Ранее власти Челябинска запланировали выставить на аукцион землю под строительство двух высоток площадью 11 473 квадратных метра в Чурилово. На данный момент кадастровая стоимость участка составляет более 41 млн 742 тысяч рублей.
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