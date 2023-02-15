Кадастровая стоимость участка составляет более 41 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Челябинска продадут с аукциона землю под строительство двух высоток площадью 11 473 квадратных метра. Участок под застройку расположен в Чурилово, микрорайон «Яблочный», сообщается в документе на сайте мэрии.

«Продать на аукционе право на заключение договора аренды земельного участка площадью 11 тысяч 473 квадратных метра. Участок расположен в Челябинске в районе Тракторозаводский, микрорайон „Яблочный“, улица Самохина 1-я», — говорится в распоряжении на сайте мэрии.

Кадастровая стоимость участка составляет более 41 млн 742 тысяч рублей. Согласно документации, земля предназначена для строительства жилых домов под номерами 1 и 2 (адрес строительный), со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения на первом этаже. Рядом с территорией под застройку находятся школа, детский сад, магазины и остановка общественного транспорта.

Ранее в Челябинске на Комсомольском проспекте рядом с мегакомплексом «Галактика развлечений» на продажу выставили землю под жилую застройку за 46 млн рублей. Строительство нового многоэтажного дома предусмотрено градостроительным планом.