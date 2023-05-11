Тюменского пожарного уволили после видео, где он кидался пиццей в лифте многоэтажки

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Учения МЧС в здании филармонии. Курган, мчс, чс, пожарные
Ранее мужчина в форме сотрудника МЧС устроил дебош в лифте многоэтажки Фото:

Тюменского спасателя уволили после видео, на котором он кидался пиццей в лифте многоэтажки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Там же добавили, что сотрудник раскаялся в содеянном и убрался в лифте.

«Сегодня в социальных сетях был распространен видеоролик с непристойным поведением человека в форме МЧС в лифте одного из жилых комплексов города Тюмени. <…> ГУ МЧС России по Тюменской области была установлена личность сотрудника, проведена соответствующая проверка и принято решение о его увольнении из рядов МЧС России в связи с совершенным проступком, порочащем честь сотрудника федеральной противопожарной службы», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Ранее URA.RU писало, что мужчина в форме сотрудника МЧС устроил дебош в лифте многоэтажки по адресу Раушана Абдуллина 6/1. На видео, которое попало в соцсети, сотрудник ведомства плевался и разбрасывал куски пиццы.

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Тюменского спасателя уволили после видео, на котором он кидался пиццей в лифте многоэтажки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Там же добавили, что сотрудник раскаялся в содеянном и убрался в лифте. «Сегодня в социальных сетях был распространен видеоролик с непристойным поведением человека в форме МЧС в лифте одного из жилых комплексов города Тюмени. <…> ГУ МЧС России по Тюменской области была установлена личность сотрудника, проведена соответствующая проверка и принято решение о его увольнении из рядов МЧС России в связи с совершенным проступком, порочащем честь сотрудника федеральной противопожарной службы», — сообщили в telegram-канале ведомства. Ранее URA.RU писало, что мужчина в форме сотрудника МЧС устроил дебош в лифте многоэтажки по адресу Раушана Абдуллина 6/1. На видео, которое попало в соцсети, сотрудник ведомства плевался и разбрасывал куски пиццы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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