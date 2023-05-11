Тюменского пожарного уволили после видео, где он кидался пиццей в лифте многоэтажки

11 мая 2023 в 16:32 Размер текста - 17 +

Ранее мужчина в форме сотрудника МЧС устроил дебош в лифте многоэтажки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тюменского спасателя уволили после видео, на котором он кидался пиццей в лифте многоэтажки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Там же добавили, что сотрудник раскаялся в содеянном и убрался в лифте. «Сегодня в социальных сетях был распространен видеоролик с непристойным поведением человека в форме МЧС в лифте одного из жилых комплексов города Тюмени. <…> ГУ МЧС России по Тюменской области была установлена личность сотрудника, проведена соответствующая проверка и принято решение о его увольнении из рядов МЧС России в связи с совершенным проступком, порочащем честь сотрудника федеральной противопожарной службы», — сообщили в telegram-канале ведомства. Ранее URA.RU писало, что мужчина в форме сотрудника МЧС устроил дебош в лифте многоэтажки по адресу Раушана Абдуллина 6/1. На видео, которое попало в соцсети, сотрудник ведомства плевался и разбрасывал куски пиццы.

Тюменского спасателя уволили после видео, на котором он кидался пиццей в лифте многоэтажки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Там же добавили, что сотрудник раскаялся в содеянном и убрался в лифте. «Сегодня в социальных сетях был распространен видеоролик с непристойным поведением человека в форме МЧС в лифте одного из жилых комплексов города Тюмени. <…> ГУ МЧС России по Тюменской области была установлена личность сотрудника, проведена соответствующая проверка и принято решение о его увольнении из рядов МЧС России в связи с совершенным проступком, порочащем честь сотрудника федеральной противопожарной службы», — сообщили в telegram-канале ведомства. Ранее URA.RU писало, что мужчина в форме сотрудника МЧС устроил дебош в лифте многоэтажки по адресу Раушана Абдуллина 6/1. На видео, которое попало в соцсети, сотрудник ведомства плевался и разбрасывал куски пиццы.